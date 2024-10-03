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Posted 3 октября, 09:10

Published 3 октября, 09:10

Modified 3 октября, 16:54

Updated 3 октября, 16:54

День учителя: история праздника, когда отмечается и будет ли сокращённый учебный день

День учителя: история праздника, когда отмечается и будет ли сокращённый учебный день

3 октября 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Праздник
Близится День учителя — праздник, который чтят и отмечают по всему миру. Россия не стала исключением: ученики дарят любимым педагогам подарки и на полдня сами становятся учителями. О том, когда и как стали отмечать этот праздник и чем можно порадовать педагога, читайте в материале Бел.Ру.

Когда отмечаем День учителя?

День учителя отмечают по всей России 5 октября. По законодательству в эту дату официальный выходной не положен, но в этом году россияне всё равно будут отдыхать, поскольку праздничный день выпал на субботу.

Россия — не единственная страна, где отмечают День учителя. Праздник также играет важную роль в более чем 100 государствах, поэтому носит статус Всемирного или Международного. При этом почти везде его отмечают именно 5 октября, но есть страны, где эта дата празднуется в первое воскресенье или в последнюю пятницу октября, либо же и вовсе в конце февраля.

История праздника День учителя

День учителя начали праздновать ещё в СССР — в 1965 году после указа Президиума Верховного совета. Однако тогда точной даты не было: праздник отмечался в первое воскресенье октября.

Дату перенесли на 5 октября только спустя почти 30 лет — в 1994 году, когда ЮНЕСКО официально учредил Всемирный день учителя. Выбор пал на это число, поскольку ещё в 1966 году в Париже в этот день состоялась конференция, где обсуждали статус учителей. Тогда подписали новый документ, который определял, что собой представляет профессия педагога и какие у работников этой сферы есть права и обязанности.

На День учителя педагогам зачастую дарят букеты и конфетыНа День учителя педагогам зачастую дарят букеты и конфеты
На День учителя педагогам зачастую дарят букеты и конфеты. Фото: Изображение Midjourney

Как проводят День учителя в школах?

Во многих российских школах в День учителя детям передают бразды правления: старшеклассники выбирают, кем из педагогов они станут на один день — учителем начальных классов или предметником, завучем или директором. И в этот день всё по-настоящему: взрослые отдыхают, а ученики, подготовив планы урока, работают с младшими классами. Как правило, этот учебный день проходит в сокращённом формате.

Также в День учителя в образовательных учреждениях устраивают концерты и дарят виновникам торжества подарки. А после работы педагогов отдельно ведут на общественные мероприятия.

Кроме того, каждый год в России подводят итоги конкурса «Учитель года», а его награждение проводят на сцене Кремлёвского дворца. Победителю и финалистам вручают в том числе денежный приз.

В День учителя некоторые школьники примеряют на себя роль педагогаВ День учителя некоторые школьники примеряют на себя роль педагога
В День учителя некоторые школьники примеряют на себя роль педагога. Фото: Изображение Midjourney

Что подарить в День учителя?

День учителя — точно такой же профессиональный праздник, как многие другие, поэтому виновникам торжества принято дарить подарки. Зачастую школьники готовят для своих педагогов цветы и сладости, а также учат поздравительные стихи. Однако иногда родители или сами ученики хотят подготовить для своего любимого учителя нечто более значимое, чем обычный букет.

Но придумать что-то полезное или оригинальное довольно сложно, если ранее учитель случайно не обмолвился о своих желаниях. Поэтому можно остановиться на универсальном подарке: например, на сертификате в спа-салон, книжный или ювелирный магазин, именной ручке или ежедневнике, билетах в театр, памятном альбоме с фотографиями учеников, цветке в горшке или предмете декора.

Если же педагог многое сделал для учеников и сделать ему приятно хочет весь класс, то можно остановиться на более дорогом подарке: например, на кофемашине или качественной электронной книге.

Накануне редакция Бел.Ру подготовила материал о том, какие презенты можно подготовить учителям от класса или лично, а также что подойдёт педагогу-мужчине, а что — женщине.

День учителя — 2024: что подарить педагогу от класса и лично?
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День учителя — праздник только для школьных педагогов?

Считается, что День учителя отмечают только школьные педагоги, однако это не совсем так. На деле в эту дату поздравляют преподавателей всей сферы образования без исключения, празднование в школах просто наиболее распространено.

В то же время педагогов вузов или СПО стараются не называть учителями, отдавая предпочтение «преподавателю».

Кроме того, для всех нешкольных работников есть отдельные праздники. Например, 27 сентября, в России празднуется День воспитателя и всех дошкольных работников, 2 октября — День работника среднего профессионального образования, а 19 ноября — День преподавателя высшей школы (вузов).

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#Александра Склярова#Общество#Праздник#Образование#Россия#День учителя#Профессиональный праздник#Самоуправление#Все материалы авторов
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