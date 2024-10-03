День учителя: история праздника, когда отмечается и будет ли сокращённый учебный день

Posted 3 октября, 09:10
Published 3 октября, 09:10
Modified 3 октября, 16:54
Updated 3 октября, 16:54
День учителя отмечают по всей России 5 октября. По законодательству в эту дату официальный выходной не положен, но в этом году россияне всё равно будут отдыхать, поскольку праздничный день выпал на субботу.
Россия — не единственная страна, где отмечают День учителя. Праздник также играет важную роль в более чем 100 государствах, поэтому носит статус Всемирного или Международного. При этом почти везде его отмечают именно 5 октября, но есть страны, где эта дата празднуется в первое воскресенье или в последнюю пятницу октября, либо же и вовсе в конце февраля.
День учителя начали праздновать ещё в СССР — в 1965 году после указа Президиума Верховного совета. Однако тогда точной даты не было: праздник отмечался в первое воскресенье октября.
Дату перенесли на 5 октября только спустя почти 30 лет — в 1994 году, когда ЮНЕСКО официально учредил Всемирный день учителя. Выбор пал на это число, поскольку ещё в 1966 году в Париже в этот день состоялась конференция, где обсуждали статус учителей. Тогда подписали новый документ, который определял, что собой представляет профессия педагога и какие у работников этой сферы есть права и обязанности.
Во многих российских школах в День учителя детям передают бразды правления: старшеклассники выбирают, кем из педагогов они станут на один день — учителем начальных классов или предметником, завучем или директором. И в этот день всё по-настоящему: взрослые отдыхают, а ученики, подготовив планы урока, работают с младшими классами. Как правило, этот учебный день проходит в сокращённом формате.
Также в День учителя в образовательных учреждениях устраивают концерты и дарят виновникам торжества подарки. А после работы педагогов отдельно ведут на общественные мероприятия.
Кроме того, каждый год в России подводят итоги конкурса «Учитель года», а его награждение проводят на сцене Кремлёвского дворца. Победителю и финалистам вручают в том числе денежный приз.
День учителя — точно такой же профессиональный праздник, как многие другие, поэтому виновникам торжества принято дарить подарки. Зачастую школьники готовят для своих педагогов цветы и сладости, а также учат поздравительные стихи. Однако иногда родители или сами ученики хотят подготовить для своего любимого учителя нечто более значимое, чем обычный букет.
Но придумать что-то полезное или оригинальное довольно сложно, если ранее учитель случайно не обмолвился о своих желаниях. Поэтому можно остановиться на универсальном подарке: например, на сертификате в спа-салон, книжный или ювелирный магазин, именной ручке или ежедневнике, билетах в театр, памятном альбоме с фотографиями учеников, цветке в горшке или предмете декора.
Если же педагог многое сделал для учеников и сделать ему приятно хочет весь класс, то можно остановиться на более дорогом подарке: например, на кофемашине или качественной электронной книге.
Накануне редакция Бел.Ру подготовила материал о том, какие презенты можно подготовить учителям от класса или лично, а также что подойдёт педагогу-мужчине, а что — женщине.
Считается, что День учителя отмечают только школьные педагоги, однако это не совсем так. На деле в эту дату поздравляют преподавателей всей сферы образования без исключения, празднование в школах просто наиболее распространено.
В то же время педагогов вузов или СПО стараются не называть учителями, отдавая предпочтение «преподавателю».
Кроме того, для всех нешкольных работников есть отдельные праздники. Например, 27 сентября, в России празднуется День воспитателя и всех дошкольных работников, 2 октября — День работника среднего профессионального образования, а 19 ноября — День преподавателя высшей школы (вузов).