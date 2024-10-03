День учителя: история праздника, когда отмечается и будет ли сокращённый учебный день

Дату перенесли на 5 октября только спустя почти 30 лет — в 1994 году, когда ЮНЕСКО официально учредил Всемирный день учителя. Выбор пал на это число, поскольку ещё в 1966 году в Париже в этот день состоялась конференция, где обсуждали статус учителей. Тогда подписали новый документ, который определял, что собой представляет профессия педагога и какие у работников этой сферы есть права и обязанности.