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Posted 2 октября, 12:45

Published 2 октября, 12:45

Modified 2 октября, 12:45

Updated 2 октября, 12:45

Травля в школе, к сожалению, нередкое явление

Что могут сделать учителя, чтобы избежать буллинга в белгородских школах?

2 октября 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney
Травля в школе, к сожалению, нередкое явление

Белгородских учителей не накажут в случае невыявленной травли в классе

Сюжет
Дети
Для предотвращения буллинга в школе учителя могут следить за страницами своих учеников в соцсетях. В случае возникновения травли педагоги обязаны сообщить об этом руководству школы, а затем принять необходимые меры. Подробности выяснили журналисты Go31 у областного правительства.

Учителям и сотрудникам психологической службы на регулярных семинарах объясняют, как действовать в случаях травли среди учеников. Для детей и родителей в школах также организовывают собрания, на которых представители органов по делам несовершеннолетних рассказывают об административной и уголовной ответственности.

Отмечается, что педагоги могут следить за соцсетями учеников, чтобы вовремя обнаружить конфликты — делается это для оценки «психоэмоционального климата». Если дети всё же подверглись буллингу, учитель должен предупредить об этом администрацию школы, социального педагога и психолога.

Затем он должен обсудить ситуацию с учениками и их родителями, провести родительское собрание, на котором подробно рассказажет о случившемся и возможных последствиях такого поведения. Кроме того, важно восстановить репутацию жертвы среди сверстников и продолжать наблюдать за поведением учеников.

При этом власти подчёркивают, что учителя не несут ответственности за незамеченный буллинг.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Дети#Школа#Учитель#Белгород#Ответственность#Буллинг#Травля
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