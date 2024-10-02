Что могут сделать учителя, чтобы избежать буллинга в белгородских школах?

Учителям и сотрудникам психологической службы на регулярных семинарах объясняют, как действовать в случаях травли среди учеников. Для детей и родителей в школах также организовывают собрания, на которых представители органов по делам несовершеннолетних рассказывают об административной и уголовной ответственности.