День учителя — 2024: что подарить педагогу от класса и лично?

Пожалуй, одним из самых приятных подарков будет кофемашина или электронная книга. Первый вариант подарка можно разместить как в классе, так и в школе — кофе будет бодрить учителя, который допоздна засидится за проверкой рабочих тетрадей. А вот электронную книгу можно везде носить с собой и во время «окон» читать любимые произведения, если вся работа выполнена.