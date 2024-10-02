День учителя — 2024: что подарить педагогу от класса и лично?

Posted 2 октября, 09:02
Published 2 октября, 09:02
Modified 2 октября, 09:02
Updated 2 октября, 09:02
Чаще всего родители собирают деньги на один общий подарок, но и тут встаёт вопрос: что выбрать, чтобы и учителю понравилось, и самим родителям было не накладно? Но во втором случае всё чуть проще: согласно Гражданскому кодексу, на подарок педагогам следует тратить не более трёх тысяч рублей.
Пожалуй, одним из самых приятных подарков будет кофемашина или электронная книга. Первый вариант подарка можно разместить как в классе, так и в школе — кофе будет бодрить учителя, который допоздна засидится за проверкой рабочих тетрадей. А вот электронную книгу можно везде носить с собой и во время «окон» читать любимые произведения, если вся работа выполнена.
Для создания уюта можно подарить небольшой настольный камин.
Если ваш населённый пункт находится вдали от моря, то незаменимым подарком станет увлажнитель воздуха. А чтобы добавить вкуса и витаминов в жизнь, подойдёт и соковыжималка.
Если же хочется, чтобы учитель запомнил своих учеников, можно купить фотоальбом и заполнить его фотографиями, сделанными во время поездок, экскурсий и других школьных мероприятий.
Технологии не стоят на месте, поэтому можно приобрести для учителя беспроводную зарядку. Её можно разместить в классе, чтобы педагог не носил каждый раз в школу незаменимый провод.
Если же тратить много денег нет возможности, но сделать приятно хочется, то подойдёт и сладкий подарок: его можно сделать в виде букета, если он для женщины, или же просто подарить в красивой упаковке.
Приятным подарком станет именная ручка или блокнот. А для приятного запаха можно подарить набор ароматических свечей или диффузор. Как знак внимания подойдёт и большой набор различных канцелярских принадлежностей.
Подбирать подарок малознакомым мужчинам всегда трудно, а учителю мужского пола — и подавно. Но есть несколько вариантов, которые подойдут многим, поскольку они выполняют универсальную функцию.
Речь идёт, например, об «умном» брелке. Его можно прикрепить к вещам, которые страшно потерять или которые уже неоднократно приходилось искать. Управлять брелком можно на расстоянии 60 метров с помощью специального приложения.
Не отходя далеко от «умных» вещей, можно обратить внимание на ежедневник, внутри которого находится пауэрбанк и флешка. А для учителей, которые всегда носят с собой ноутбук, отлично подойдёт подставка под него — она будет защищать технику педагога от перегревов.
Для статусного мужчины подойдёт именной портмоне-клатч. Если же вещь с именем для вас кажется прошлым веком, можно подарить просто качественный кошелёк, который выйдет примерно в такую же цену.
Помимо банальных цветов и конфет, которые многие ученики дарят дополнением к основному подарку, можно позаботиться и о комфорте учителя. Например, подарить сертификат на посещение спа-салона. Там педагогу могут сделать не только различные маски для лица, но и массаж всего тела, что поможет женщине расслабиться после тяжёлой рабочей недели.
В качестве ухода за собой также подойдёт набор кремов для рук, удобная подушка на стул или сертификат в косметический магазин.
Если же педагог любит домашние цветы, то можно заменить обычные букеты на красивое растение в горшке. Цветок не только порадует любительницу живых растений, но и будет каждый раз напоминать о классе.
Конечно, можно избежать головоломки и просто уточнить у педагога, какой подарок он хотел бы увидеть, но многие учителя скажут, что им ничего не нужно — к чему тревожить своих учеников и их родителей?
Поэтому если подарок сделать всё же хочется, то можно либо преподнести универсальный подарок, либо, если учитель с вами уже давно, выбрать презент, подходящий по его интересам. Кроме того, можно обращать внимание на желания педагога, которые он ненароком может озвучить в ходе разговора.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]