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Posted 1 октября, 10:27

Published 1 октября, 10:27

Modified 1 октября, 10:27

Updated 1 октября, 10:27

Белгородка Ксения Островская вышла в финал проекта «Классная тема!»

Учитель из Белгорода проведёт урок математики на ТВ-канале для артистов и политиков

1 октября 2024, 10:27
Фото: 1MI
Белгородка Ксения Островская вышла в финал проекта «Классная тема!»

Белгородская учительница математики прошла в финал проекта «Классная тема!»

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородка прошла в финал проекта «Классная тема!». В начале 2025 года она представит свой урок по математике в эфире телеканала «Россия» и поборется за победу с шестью соперниками. Подробности сообщили в пресс-службе проекта.

Учитель математики из Белгорода Ксения Островская прошла в финал третьего сезона проекта «Классная тема!». За неё проголосовало подавляющее большинство зрителей, что гарантировало ей прохождение в финал.

Вместе с белгородкой в финал прошли по одному учителю по ещё шести предметам. В начале 2025 года они представят уроки в телешоу «Классная тема!», которые покажут по телеканалу «Россия». Их учениками станут звёзды и политики, а победитель проекта сможет создать авторскую телепередачу.

Напомним, что голосование за лучших учителей проходило в соцсетях с 23 по 29 сентября. В финал из 35 человек прошли только семеро. Ксения Островская представляет гимназию № 22 Белгорода.

Белгородка может стать лучшим преподавателем в телешоу «Классная тема»
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Шоу#Финал#Новости Белгорода#Педагог#Белгород#Учительница#Классная тема
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