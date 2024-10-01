Учитель из Белгорода проведёт урок математики на ТВ-канале для артистов и политиков

Вместе с белгородкой в финал прошли по одному учителю по ещё шести предметам. В начале 2025 года они представят уроки в телешоу «Классная тема!», которые покажут по телеканалу «Россия». Их учениками станут звёзды и политики, а победитель проекта сможет создать авторскую телепередачу.