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Posted 4 октября, 17:06

Published 4 октября, 17:06

Modified 4 октября, 17:06

Updated 4 октября, 17:06

Михаил Мишустин и Ольга Самойлова

Директор белгородской школы получила благодарность от правительства РФ

4 октября 2024, 17:06
Фото: Правительство РФ
Михаил Мишустин и Ольга Самойлова
Сюжет
Образование
Образование в Белгородской области после начала обстрелов очень осложнилось. Школы не просто перешли на дистант, но и были вынуждены организовать в своих стенах места для укрытий и пункты сбора помощи. За это директора учреждения в Журавлёвке наградило правительство РФ, сообщил ТАСС.

Директор приграничной белгородской школы Ольга Самойлова была удостоена благодарности правительства РФ, её объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Журавлёвке, где находится образовательное учреждение, уже два года действует режим ЧС. Директор не только продолжала руководить учебным процессом, но и организовала в школе пункт сбора гуманитарной помощи, а также укрытие для односельчан. Кроме того, она помогала в эвакуации.

Благодарности на мероприятии, приуроченном ко Дню учителя, вручили и другим педагогам из приграничных регионов: Херсонской, Брянской и Курской областей.

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