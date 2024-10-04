Директор белгородской школы получила благодарность от правительства РФ

Posted 4 октября, 17:06
Published 4 октября, 17:06
Modified 4 октября, 17:06
Updated 4 октября, 17:06
Директор приграничной белгородской школы Ольга Самойлова была удостоена благодарности правительства РФ, её объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В Журавлёвке, где находится образовательное учреждение, уже два года действует режим ЧС. Директор не только продолжала руководить учебным процессом, но и организовала в школе пункт сбора гуманитарной помощи, а также укрытие для односельчан. Кроме того, она помогала в эвакуации.
Благодарности на мероприятии, приуроченном ко Дню учителя, вручили и другим педагогам из приграничных регионов: Херсонской, Брянской и Курской областей.