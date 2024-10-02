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Posted 2 октября, 14:23

Published 2 октября, 14:23

Modified 2 октября, 14:25

Updated 2 октября, 14:25

Белгородские власти рассказали о судьбе новой версии «Виртуальной школы»

Вернут ли белгородцам старую версию «Виртуальной школы»?

2 октября 2024, 14:23
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские власти рассказали о судьбе новой версии «Виртуальной школы»

Сюжет
Эксклюзив
С начала учебного года белгородцы неоднократно выражали недовольство по поводу работы системы «Виртуальная школа». Проблемы с этой платформой затрагивают как родителей учеников, так и самих педагогов, некоторые из которых даже угрожали подачей жалобы в прокуратуру.

Журналисты Бел.Ру выяснили, изменится ли ситуация.

Что не устраивает родителей и учителей

Жители Белгородской области с начала учебного года неоднократно жаловались на работу «Виртуальной школы». Поступают обращения на неудобство системы, а некоторые пользователи даже угрожают подать заявление в прокуратуру.

Министр образования региона Андрей Милёхин сообщил, что был проведён опрос о пользовании «Виртуальной школой» и белгородцам предоставят право выбора. В то же время одна из жительниц региона отметила, что ей не удалось войти в систему, приложив к своему обращению скриншот.

Министр цифрового развития Сергей Четвериков в ответ на эти жалобы, заявил, что технических проблем с «Виртуальной школой» нет, однако неполадки могут возникать из-за неправильного заполнения данных со стороны учебных заведений.

Ранее жители также просили предоставить инструкции по использованию «Виртуальной школы», и в министерстве образования пообещали направить их в учебные учреждения. Кроме того, у белгородцев возникли вопросы и к «Электронному дневнику». Одна из жительниц региона отметила, что количество личной информации, запрашиваемой при входе в систему, значительно превышает то, что требуется даже банками для выдачи кредитов.

Почему «Виртуальная школа» изменилась

Как рассказали Бел.Ру в региональном правительстве, в течение 2023-2024 учебного года родителям и учителям были доступны две версии информационной системы «Виртуальная школа». Все пользователи, а это руководители образовательных организаций, педагоги, родители, могли ознакомиться с обновлённой версией.

Постепенный переход на новую версию происходил в связи с необходимостью соответствия современным технологиям, скорости и отказоустойчивости, обеспечению безопасности, а также для удобства пользователей, которое подтвердила фокус-группа учителей.

Кто спонсор?

По информации региональных властей, обновлением «Виртуальной школы» занимался разработчик ГИС «Образование». Проект реализовывался за счёт денежных средств разработчика.

Проблемы с расписанием и данными ребёнка

По официальным данным, в министерство образования области поступило четыре обращения от педагогов с предложением доработать систему. Пользователи соцсети «ВКонтакте» также оставляли комментарии на странице главы региона.

Люди жаловались на идентификацию и аутентификацию с помощью «Госуслуг» и создание учётной записи ребёнка с иностранным свидетельством о рождении.

Основные проблемы пользователей связаны со входом в систему «Виртуальная школа» посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Кроме этого, белгородцы сталкиваются с дубликатами персон в системе, недостоверными данными, которые вводили операторы ГИС «Образование», проблемами с отображением расписания или домашних заданий в дневнике, а также с отсутствием видимости родителем или законным представителем данных о ребёнке в личном кабинете.

Старую версию вернут?

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, в настоящий момент после появления обращений функционирует прежняя версия системы «Виртуальная школа».

Напомним, кроме «Виртуальной школы» в Белгородской области родители выразили обеспокоенность избыточным потоком цифровых образовательных материалов, который нагружает учеников и преподавателей сверх меры.

Родительское сообщество переживает, что эти мероприятия выходят за рамки школьной программы, требуют несоразмерных усилий и не всегда соразмерны уровню знаний учащихся. Родители отмечают, что им часто приходится выполнять задания вместо детей, что отвлекает их от работы и личных дел.

В результате такой нагрузки страдают не только учащиеся, но и сами преподаватели, которые вынуждены тратить чрезмерное количество времени на организацию и проведение этих дополнительных проверок. Родители считают, что такая система подрывает образовательный процесс, отвлекает от основных учебных задач и создает излишнее давление на всех участников. В ответ на это они инициировали петицию, требуя отмены обязательных интернет-олимпиад и тестирований.

Что будет с «Виртуальной школой» и нагрузкой на учителей в Белгородской области?
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