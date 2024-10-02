Вернут ли белгородцам старую версию «Виртуальной школы»?

Posted 2 октября, 14:23
Published 2 октября, 14:23
Modified 2 октября, 14:25
Updated 2 октября, 14:25
Журналисты Бел.Ру выяснили, изменится ли ситуация.
Жители Белгородской области с начала учебного года неоднократно жаловались на работу «Виртуальной школы». Поступают обращения на неудобство системы, а некоторые пользователи даже угрожают подать заявление в прокуратуру.
Министр образования региона Андрей Милёхин сообщил, что был проведён опрос о пользовании «Виртуальной школой» и белгородцам предоставят право выбора. В то же время одна из жительниц региона отметила, что ей не удалось войти в систему, приложив к своему обращению скриншот.
Министр цифрового развития Сергей Четвериков в ответ на эти жалобы, заявил, что технических проблем с «Виртуальной школой» нет, однако неполадки могут возникать из-за неправильного заполнения данных со стороны учебных заведений.
Ранее жители также просили предоставить инструкции по использованию «Виртуальной школы», и в министерстве образования пообещали направить их в учебные учреждения. Кроме того, у белгородцев возникли вопросы и к «Электронному дневнику». Одна из жительниц региона отметила, что количество личной информации, запрашиваемой при входе в систему, значительно превышает то, что требуется даже банками для выдачи кредитов.
Как рассказали Бел.Ру в региональном правительстве, в течение 2023-2024 учебного года родителям и учителям были доступны две версии информационной системы «Виртуальная школа». Все пользователи, а это руководители образовательных организаций, педагоги, родители, могли ознакомиться с обновлённой версией.
Постепенный переход на новую версию происходил в связи с необходимостью соответствия современным технологиям, скорости и отказоустойчивости, обеспечению безопасности, а также для удобства пользователей, которое подтвердила фокус-группа учителей.
По информации региональных властей, обновлением «Виртуальной школы» занимался разработчик ГИС «Образование». Проект реализовывался за счёт денежных средств разработчика.
По официальным данным, в министерство образования области поступило четыре обращения от педагогов с предложением доработать систему. Пользователи соцсети «ВКонтакте» также оставляли комментарии на странице главы региона.
Люди жаловались на идентификацию и аутентификацию с помощью «Госуслуг» и создание учётной записи ребёнка с иностранным свидетельством о рождении.
Основные проблемы пользователей связаны со входом в систему «Виртуальная школа» посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Кроме этого, белгородцы сталкиваются с дубликатами персон в системе, недостоверными данными, которые вводили операторы ГИС «Образование», проблемами с отображением расписания или домашних заданий в дневнике, а также с отсутствием видимости родителем или законным представителем данных о ребёнке в личном кабинете.
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, в настоящий момент после появления обращений функционирует прежняя версия системы «Виртуальная школа».
Напомним, кроме «Виртуальной школы» в Белгородской области родители выразили обеспокоенность избыточным потоком цифровых образовательных материалов, который нагружает учеников и преподавателей сверх меры.
Родительское сообщество переживает, что эти мероприятия выходят за рамки школьной программы, требуют несоразмерных усилий и не всегда соразмерны уровню знаний учащихся. Родители отмечают, что им часто приходится выполнять задания вместо детей, что отвлекает их от работы и личных дел.
В результате такой нагрузки страдают не только учащиеся, но и сами преподаватели, которые вынуждены тратить чрезмерное количество времени на организацию и проведение этих дополнительных проверок. Родители считают, что такая система подрывает образовательный процесс, отвлекает от основных учебных задач и создает излишнее давление на всех участников. В ответ на это они инициировали петицию, требуя отмены обязательных интернет-олимпиад и тестирований.
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