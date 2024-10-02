Вернут ли белгородцам старую версию «Виртуальной школы»?

В результате такой нагрузки страдают не только учащиеся, но и сами преподаватели, которые вынуждены тратить чрезмерное количество времени на организацию и проведение этих дополнительных проверок. Родители считают, что такая система подрывает образовательный процесс, отвлекает от основных учебных задач и создает излишнее давление на всех участников. В ответ на это они инициировали петицию, требуя отмены обязательных интернет-олимпиад и тестирований.