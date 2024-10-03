История с увольнением директоров школ продолжается? Белгородцы просят помощи

Posted 3 октября, 13:43
Published 3 октября, 13:43
Modified 3 октября, 13:43
Updated 3 октября, 13:43
Родители учеников школы № 36, расположенной в Старом Осколе, записали видеообращение к областному правительству. Они пожаловались, что в их образовательном учреждении с 2018 года неоднократно сменялись преподаватели и руководители.
Старооскольцы попросили разобраться в возникшей ситуации, а также продлить договор с нынешним директором, которая, по их словам, добросовестно относится к своей работе и нравится многим родителям.
На обращение родителей отреагировал министр образования региона и замгубернатора Андрей Милёхин. Он отметил, что понимает обеспокоенность, поэтому готов выслушать при личной встрече и всё обсудить.
Также на обращение старооскольцев ответили в местной администрации.
«У директора школы № 36 закончился срок действия трудового договора. Школа продолжает работать в штатном режиме — назначен исполняющий обязанности директора, укомплектован штат педагогических и руководящих работников школы. Объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора школы. Работа общеобразовательного учреждения будет поставлена на контроль департамента образования городского округа», — сообщили в администрации.
Напомним, что летом текущего года из школ Белгорода начали массово увольняться директора. Изначально сообщалось, что это увольнение стало «плановой кадровой работой», поскольку директора находились в предпенсионном или в пенсионном возрасте.
Делом занялась прокуратура: в отношении руководителя управления образования завели административное дело по факту нарушения трудового законодательства. Эту должность недавно занял Михаил Шейченко, который после случившегося решил покинуть пост.