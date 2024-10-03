История с увольнением директоров школ продолжается? Белгородцы просят помощи

Белгородцы просят решить проблему с бесконечными увольнениями в одной из школ

Сюжет Образование

Родители учеников старооскольской школы пожаловались, что с 2018 года их учреждение постоянно покидают педагоги. На этот раз может уволиться директор, которая многим родителям пришлась по душе. На обращение отреагировал министр образования региона.