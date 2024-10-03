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Posted 3 октября, 13:43

Published 3 октября, 13:43

Modified 3 октября, 13:43

Updated 3 октября, 13:43

Белгородцы не первый раз в этом году жалуются на увольнение директоров школ

История с увольнением директоров школ продолжается? Белгородцы просят помощи

3 октября 2024, 13:43
Фото: 1MI
Белгородцы не первый раз в этом году жалуются на увольнение директоров школ

Белгородцы просят решить проблему с бесконечными увольнениями в одной из школ

Сюжет
Образование
Родители учеников старооскольской школы пожаловались, что с 2018 года их учреждение постоянно покидают педагоги. На этот раз может уволиться директор, которая многим родителям пришлась по душе. На обращение отреагировал министр образования региона.

Родители учеников школы № 36, расположенной в Старом Осколе, записали видеообращение к областному правительству. Они пожаловались, что в их образовательном учреждении с 2018 года неоднократно сменялись преподаватели и руководители.

Старооскольцы попросили разобраться в возникшей ситуации, а также продлить договор с нынешним директором, которая, по их словам, добросовестно относится к своей работе и нравится многим родителям.

На обращение родителей отреагировал министр образования региона и замгубернатора Андрей Милёхин. Он отметил, что понимает обеспокоенность, поэтому готов выслушать при личной встрече и всё обсудить.

Также на обращение старооскольцев ответили в местной администрации.

«У директора школы № 36 закончился срок действия трудового договора. Школа продолжает работать в штатном режиме — назначен исполняющий обязанности директора, укомплектован штат педагогических и руководящих работников школы. Объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора школы. Работа общеобразовательного учреждения будет поставлена на контроль департамента образования городского округа», — сообщили в администрации.

Напомним, что летом текущего года из школ Белгорода начали массово увольняться директора. Изначально сообщалось, что это увольнение стало «плановой кадровой работой», поскольку директора находились в предпенсионном или в пенсионном возрасте.

Делом занялась прокуратура: в отношении руководителя управления образования завели административное дело по факту нарушения трудового законодательства. Эту должность недавно занял Михаил Шейченко, который после случившегося решил покинуть пост.

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