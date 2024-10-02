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Posted 2 октября, 13:10

Published 2 октября, 13:10

Modified 2 октября, 13:12

Updated 2 октября, 13:12

Гладков: 60 гектаров бронеплёнки защитили школы в не приграничных районах

Гладков: 60 гектаров бронеплёнки защитили школы в не приграничных районах

2 октября 2024, 13:10
Фото: 1MI
Сюжет
Образование
Учреждения образования в Старом Осколе, Губкине, Ивнянском и Ракитянском районах оклеили бронеплёнкой для защиты учеников и учителей от осколков.

Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Старооскольского, Губкинского округов и Ракитянского, Ивнянского районов защитили бронеплёнкой. На 253 учреждениях ушло 60 гектаров материала, сообщил губернатор Белгородской области.

«За 2023 год мы выполнили работу по приграничью и Белгороду, а в 2024 году эту работу выполнили ещё в Старом Осколе, в Губкине, в Ивнянском и Ракитянском районах. В общем объёме — это 60 гектаров плёнки, или 84 футбольных поля. Выделяли деньги как из бюджета, так и из внебюджетных средств. Безусловно, работу по обеспечению безопасности наших детей будем продолжать и дальше», — рассказал Вячеслав Гладков.

Всего же по Белгородской области бронеплёнка используется в 391 школе, 360 детских садах, 65 учреждениях дополнительного образования и 28 колледжах.

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#Алёна Мальцева#Образование#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Хорошие новости
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