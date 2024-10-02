Гладков: 60 гектаров бронеплёнки защитили школы в не приграничных районах

Posted 2 октября, 13:10
Published 2 октября, 13:10
Modified 2 октября, 13:12
Updated 2 октября, 13:12
Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Старооскольского, Губкинского округов и Ракитянского, Ивнянского районов защитили бронеплёнкой. На 253 учреждениях ушло 60 гектаров материала, сообщил губернатор Белгородской области.
«За 2023 год мы выполнили работу по приграничью и Белгороду, а в 2024 году эту работу выполнили ещё в Старом Осколе, в Губкине, в Ивнянском и Ракитянском районах. В общем объёме — это 60 гектаров плёнки, или 84 футбольных поля. Выделяли деньги как из бюджета, так и из внебюджетных средств. Безусловно, работу по обеспечению безопасности наших детей будем продолжать и дальше», — рассказал Вячеслав Гладков.
Всего же по Белгородской области бронеплёнка используется в 391 школе, 360 детских садах, 65 учреждениях дополнительного образования и 28 колледжах.
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