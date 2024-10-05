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Posted 5 октября, 06:55

Published 5 октября, 06:55

Modified 5 октября, 06:57

Updated 5 октября, 06:57

День учителя отмечается ежегодно 5 октября

День учителя: педагоги со всей страны принимают поздравления

5 октября 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney
День учителя отмечается ежегодно 5 октября

В Белгородской области работает свыше 12 тысяч учителей

Сюжет
Образование
Ежегодно праздник отмечают 5 октября. К этой дате Белгородстат подсчитал, сколько учителей работает в регионе.

5 октября отмечается День учителя. В этом году праздник выпал на субботу, поэтому основные праздничные мероприятия состоялись накануне. Однако поздравления педагоги продолжают принимать и сегодня.

По данным минобра Белгородской области, в сфере образования региона в общей сложности работает более 46 тысяч человек. 12 302 из них — учителя, подсчитал Белгородстат. Большинство учителей — женщины, почти 87%.

Статистика ко Дню учителя в Белгородской областиСтатистика ко Дню учителя в Белгородской области
Статистика ко Дню учителя в Белгородской области. Фото: Белгородстат

Большая часть белгородских учителей работает в городе — 58%. Остальные трудятся в сельской местности.

Всего в Белгородской области работает 548 государственных и муниципальных школ, ещё четыре образовательные организации — частные.

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С поздравлениями к учителям обратился в том числе губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня то, что вы проходите, наверное, трудно понять кому-то другому. Когда ты учишь детей ещё и в условиях постоянной ракетной опасности, опасности со стороны беспилотных летательных аппаратов, со стороны постоянных обстрелов. Мы доверяем вам самое дорогое — жизнь наших детей, и понимаем, что наши дети в надёжных руках. А вы зачастую, не думая о собственной безопасности, всё время думаете только об одном — как согреть теплом своих сердец наших детей.
Вячеслав Гладков

Напомним, что 27 сентября в России отмечали День воспитателя и всех работников дошкольного образования, а 2 октября — День работника среднего профессионального образования (СПО).

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