День учителя: педагоги со всей страны принимают поздравления

Posted 5 октября, 06:55
Published 5 октября, 06:55
Modified 5 октября, 06:57
Updated 5 октября, 06:57
5 октября отмечается День учителя. В этом году праздник выпал на субботу, поэтому основные праздничные мероприятия состоялись накануне. Однако поздравления педагоги продолжают принимать и сегодня.
По данным минобра Белгородской области, в сфере образования региона в общей сложности работает более 46 тысяч человек. 12 302 из них — учителя, подсчитал Белгородстат. Большинство учителей — женщины, почти 87%.
Большая часть белгородских учителей работает в городе — 58%. Остальные трудятся в сельской местности.
Всего в Белгородской области работает 548 государственных и муниципальных школ, ещё четыре образовательные организации — частные.
С поздравлениями к учителям обратился в том числе губернатор Вячеслав Гладков.
Сегодня то, что вы проходите, наверное, трудно понять кому-то другому. Когда ты учишь детей ещё и в условиях постоянной ракетной опасности, опасности со стороны беспилотных летательных аппаратов, со стороны постоянных обстрелов. Мы доверяем вам самое дорогое — жизнь наших детей, и понимаем, что наши дети в надёжных руках. А вы зачастую, не думая о собственной безопасности, всё время думаете только об одном — как согреть теплом своих сердец наших детей.
Вячеслав Гладков
Напомним, что 27 сентября в России отмечали День воспитателя и всех работников дошкольного образования, а 2 октября — День работника среднего профессионального образования (СПО).