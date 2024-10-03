Белгородец мог стать лучшим преподавателем СПО в РФ, но его обошёл Дмитрий Медведев

По информации регионального министерства образования, в Белгородской области на сегодняшний день работает 33 государственных колледжа и техникума и два негосударственных колледжа. Кроме того, в десяти вузах ведётся обучение по программам СПО. В этом году среднее профессиональное образование получают более 40 тысяч белгородцев.