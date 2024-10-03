Белгородец мог стать лучшим преподавателем СПО в РФ, но его обошёл Дмитрий Медведев

Posted 3 октября, 08:44
Published 3 октября, 08:44
Modified 3 октября, 08:46
Updated 3 октября, 08:46
В Тюмени состоялся финальный этап конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Призёрами конкурса стали десять учителей, среди которых есть белгородец.
Финалистом стал Евгений Русинов, работающий в Чернянском агромеханическом техникуме Белгородской области мастером производственного обучения.
Однако победа досталась не белгородцу, а жителю соседней Курской области — Дмитрию Медведеву. Ему вручили приз в размере 200 тысяч рублей, вскоре его назначат советником министра просвещения РФ.
По информации регионального министерства образования, в Белгородской области на сегодняшний день работает 33 государственных колледжа и техникума и два негосударственных колледжа. Кроме того, в десяти вузах ведётся обучение по программам СПО. В этом году среднее профессиональное образование получают более 40 тысяч белгородцев.