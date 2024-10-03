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Posted 3 октября, 08:44

Published 3 октября, 08:44

Modified 3 октября, 08:46

Updated 3 октября, 08:46

Финалисты конкурса «Мастер года»

Белгородец мог стать лучшим преподавателем СПО в РФ, но его обошёл Дмитрий Медведев

3 октября 2024, 08:44
Фото: сайт «Мастер года»
Финалисты конкурса «Мастер года»

Белгородец вошёл в десятку лучших преподавателей СПО в России

Сюжет
Образование
Вчера, 2 октября, в День работника среднего профессионального образования подвели итоги всероссийского конкурса. Среди десяти лучших педагогов СПО, в число которых вошёл белгородец, выбрали одного победителя. Подробности сообщили на официальном сайте конкурса «Мастер года».

В Тюмени состоялся финальный этап конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Призёрами конкурса стали десять учителей, среди которых есть белгородец.

Финалистом стал Евгений Русинов, работающий в Чернянском агромеханическом техникуме Белгородской области мастером производственного обучения.

Однако победа досталась не белгородцу, а жителю соседней Курской области — Дмитрию Медведеву. Ему вручили приз в размере 200 тысяч рублей, вскоре его назначат советником министра просвещения РФ.

По информации регионального министерства образования, в Белгородской области на сегодняшний день работает 33 государственных колледжа и техникума и два негосударственных колледжа. Кроме того, в десяти вузах ведётся обучение по программам СПО. В этом году среднее профессиональное образование получают более 40 тысяч белгородцев.

Евгений Русинов — мастер производственного обучения Чернянского агромеханического техникумаЕвгений Русинов — мастер производственного обучения Чернянского агромеханического техникума
Евгений Русинов — мастер производственного обучения Чернянского агромеханического техникума. Фото: пресс-служба министерства образования Белгородской области
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