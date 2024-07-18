Кадровый голод на фоне роста числа желающих учиться: СПО в Белгородской области

Как отметила директор филиала hh.ru в ЦФО Марина Качанова, в целом сегодня на одну активную вакансию в Белгородской области по итогам июня 2024 года приходится 2,4 резюме — это характерно для дефицита соискателей. Показательно, что год назад, в июне 2023 года, конкуренция составляла 2,9 резюме на вакансию. То есть, за год кадровый голод в регионе усилился.