Кадровый голод на фоне роста числа желающих учиться: СПО в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, система среднего профессионального образования Белгородской области представлена 33 государственными профессиональными образовательными организациями, двумя негосударственными организациями и 10 образовательными организациями высшего образования, которые проводят подготовку по программам СПО.
В 2022 году на обучение по программам СПО на бюджетные места в регионе зачислили 9423 человека, а в 2023 году — 9666 человек.
В правительстве отметили, что в 2022 и 2023 году в период приёмной кампании максимальный конкурс сложился на специальности и профессии в сфере информационных технологий, электроники и систем связи, горного дела, сельского хозяйства, физической культуры и спорта, медицины, правоохранительной деятельности, образования и культуры.
В этом году в организациях среднего профессионального образования Белгородской области открыто для поступления 10 930 бюджетных мест (8606 мест — за счёт средств регионального бюджета и 2324 мест — за счёт федерального бюджета).
С начала приёмной кампании поступило 10 679 заявлений. В настоящее время лидирующие позиции по востребованности у абитуриентов занимают специальности в области информационных технологий, правоохранительной деятельности, медицины и образования.
Как рассказали журналистам Бел.Ру в пресс-службе hh.ru, на 17 июля в Белгородской области открыто 11 428 вакансий, что на 3% больше относительно июля 2023 года. 24% из открытых сегодня в области вакансий доступны соискателям со средним специальным уровнем образования.
Чаще всего работники со средним специальным образованием требуются в отраслях «Розничная торговля» (4% вакансий), «Продукты питания» (3,7%) и «Сельское хозяйство» (2,6%). Среди специалистов со средним специальным образованием наиболее востребованы повара, пекари, кондитеры (2,7% вакансий), слесари, сантехники (2,7%), бухгалтеры (2,3%) и операторы производственных линий (1,8%).
Топ-5 самых «дорогих» вакансий для работников со средним специальным образованием:
Топ-5 самых низкооплачиваемых вакансий для работников со средним специальным образованием:
Как отметила директор филиала hh.ru в ЦФО Марина Качанова, в целом сегодня на одну активную вакансию в Белгородской области по итогам июня 2024 года приходится 2,4 резюме — это характерно для дефицита соискателей. Показательно, что год назад, в июне 2023 года, конкуренция составляла 2,9 резюме на вакансию. То есть, за год кадровый голод в регионе усилился.
Уровень дефицита кадров мы рассчитываем по hh.индексу — это отношение среднего числа активных резюме к среднему числу активных вакансий. Индекс ниже четырех пунктов — красный флаг на рынке труда, он свидетельствует о ярко выраженной нехватке людей. Если же на одну вакансию приходится меньше двух резюме, мы имеем дело с острым дефицитом соискателей. Сегодня дефицит укоренился в сфере массового и рабочего персонала, транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, производства и сервисного обслуживания. Причём, именно эти сферы можно назвать костяком текущего рынка труда, другими словами — в структуре спроса они занимают самые большие доли, и значит, рынок здесь ещё более жёсткий для работодателей. В данный момент «формируется рынок соискателя», который ищет наиболее успешную и крупную компанию.
Марина Качанова
На сегодняшний день на портале hh.ru по Белгородской области зарегистрировано 7882 резюме, 21% из которых принадлежит людям, имеющим среднее специальное образование и активно ищущим работу либо рассматривающим предложения. 98% из них рассматривают для себя работу с полной занятостью. Наиболее распространён поиск работы среди соискателей с опытом работы свыше шести лет — 44% резюме, а также без опыта работы — 31%.
Чаще всего жители Белгородской области ищут работу водителем — 9% соискателей, менеджером по продажам, менеджером по работе с клиентами — 7%, администратором — 5% и продавцом-консультантом, продавцом-кассиром — 4%.
Зарплатные ожидания разнятся в зависимости от сферы компании и должности. В целом по Белгородской области средняя предлагаемая зарплата составляет 55 873 рублей, средняя ожидаемая зарплата — 50 000 рублей.