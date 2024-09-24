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Posted 24 сентября, 14:22

Published 24 сентября, 14:22

Modified 24 сентября, 14:22

Updated 24 сентября, 14:22

Конкурсы проводят ко Дню учителя

Белгородцы поборются за звания лучших воспитателя, учителя и педагога СПО в России

24 сентября 2024, 14:22
Фото: 1MI
Конкурсы проводят ко Дню учителя

Три белгородских педагога вышли в финал всероссийских профессиональных конкурсов

Сюжет
Образование
В этом году сразу три представителя сферы образования из Белгородской области будут бороться за звание лучших на уровне страны, сообщили в минобре. Среди них воспитательница детского сада, мастер производственного обучения в техникуме и школьный учитель истории и обществознания.

Три педагога из Белгородской области примут участие в финале всероссийских профессиональных конкурсов, представляя разные сферы образования.

Анастасия Кожухова, воспитательница детского сада № 63 «Машенька» из Старого Оскола, выступит в финале конкурса «Воспитатель года России».

Евгений Русинов, мастер производственного обучения Чернянского агромеханического техникума, будет представлять Белгородскую область в конкурсе «Мастер года» среди педагогов среднего профессионального образования. Финал конкурса пройдёт в Тюмени.

Игорь Гребёнкин, учитель истории и обществознания средней школы № 2 города Губкина, будет защищать честь региона на конкурсе «Учитель года России» 2024 года, который состоится в Саратове.

Анастасия КожуховаАнастасия Кожухова
Игорь ГребёнкинИгорь Гребёнкин
Евгений РусиновЕвгений Русинов
Анастасия Кожухова. Фото: Министерство образования Белгородской области
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