Белгородцы поборются за звания лучших воспитателя, учителя и педагога СПО в России

Posted 24 сентября, 14:22
Published 24 сентября, 14:22
Modified 24 сентября, 14:22
Updated 24 сентября, 14:22
Три педагога из Белгородской области примут участие в финале всероссийских профессиональных конкурсов, представляя разные сферы образования.
Анастасия Кожухова, воспитательница детского сада № 63 «Машенька» из Старого Оскола, выступит в финале конкурса «Воспитатель года России».
Евгений Русинов, мастер производственного обучения Чернянского агромеханического техникума, будет представлять Белгородскую область в конкурсе «Мастер года» среди педагогов среднего профессионального образования. Финал конкурса пройдёт в Тюмени.
Игорь Гребёнкин, учитель истории и обществознания средней школы № 2 города Губкина, будет защищать честь региона на конкурсе «Учитель года России» 2024 года, который состоится в Саратове.