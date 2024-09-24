Белгородцы поборются за звания лучших воспитателя, учителя и педагога СПО в России

Три белгородских педагога вышли в финал всероссийских профессиональных конкурсов

Сюжет Образование

В этом году сразу три представителя сферы образования из Белгородской области будут бороться за звание лучших на уровне страны, сообщили в минобре. Среди них воспитательница детского сада, мастер производственного обучения в техникуме и школьный учитель истории и обществознания.