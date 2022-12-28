Будут ли оплачивать дежурства педагогов в ссузах на новогодних каникулах

В ответе было сказано, что руководители профессиональных образовательных организаций области самостоятельно принимают решение о работе организаций в выходные и нерабочие праздничные дни. При этом согласно Трудовому кодексу, привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни можно с их письменного согласия и по письменному распоряжению руководителя учреждения.