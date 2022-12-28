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Будут ли оплачивать дежурства педагогов в ссузах на новогодних каникулах

Сегодня, 14:13
Фото: 1MI

В 33 белгородских учреждениях СПО педагоги будут дежурить во время каникул

В редакцию «Бел.Ру» обратились сотрудники Белгородского политехнического колледжа, которые возмущены дежурствами на новогодних каникулах. По их словам, детей в организации на каникулах нет. Ситуацию прокомментировали в областном правительстве.

Как рассказали «Бел.Ру» сотрудники Белгородского политехнического колледжа, по приказу директора они будут выходить на работу в новогодние праздники.

На так называемое дежурство со 2 по 6 января выйдут педагоги, социальные и административные работники, библиотекари, психологи и даже специалисты по физвоспитанию. При этом оплаты за работу в праздничные дни, либо отгулов за выход в праздники не предусмотрено. Непонятно, кому и что должны преподавать педагоги колледжа в новогодние праздники, если с ноября студенты находятся на дистанционке?
Из обращения

Судя по приказу руководства колледжа, которое есть в распоряжении редакции, документ подготовили на основании письма департамента профессионального образования и науки области, чтобы обеспечить безопасность обучающихся и работников колледжа в период зимних каникул. Поэтому журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в региональное правительство.

В ответе было сказано, что руководители профессиональных образовательных организаций области самостоятельно принимают решение о работе организаций в выходные и нерабочие праздничные дни. При этом согласно Трудовому кодексу, привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни можно с их письменного согласия и по письменному распоряжению руководителя учреждения.

Власти добавили, что на новогодних каникулах в 33 профессиональных образовательных организациях Белгородской области будет организовано дежурство сотрудников.

При этом согласно Трудовому кодексу, оплата за работу в выходные и праздничные дни производится в размере, который определён коллективным договором, положением об оплате труда организации, трудовым договором, но не менее, чем в двойном размере.

По желанию сотрудника, который работал в выходной или нерабочий праздничный день, ему могут предоставить отгул. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Дежурство#Новогодние каникулы#Оплата#График
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