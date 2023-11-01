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С 1 по 15 ноября в белгородском приграничье пройдут учебные стрельбы

Две недели в Валуйском округе Белгородской области будет громко

1 ноября 2023, 07:00
Фото: 1MI

С 1 по 15 ноября в белгородском приграничье пройдут учебные стрельбы

Учебные стрельбы проведут в Валуйском горокруге. Они продлятся с 1 по 15 ноября, сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов.

В Валуйском горокруге Белгородской области по планам будет громко в течение двух недель. С 1 по 15 ноября в муниципалитете будут проходить учебные стрельбы в период с 9:00 до 14:00.

«C 1 по 15 ноября с 9:00 до 14:00 на территории Валуйского городского будут проходить учебные стрельбы. Прошу сохранять спокойствие», — написал глава горокруга Алексей Дыбов.

На днях жительница Валуек пожаловалась, что жителей не предупреждают об учебных стрельбах. Их проводили с 9:00, но люди узнали об этом только в 11:23. Валуйчане интересовались, почему глава округа вовремя не оповещает город. Губернатор Вячеслав Гладков тогда заявил, что вины Дыбова в этой ситуации нет.

Однако глава региона пообещал организовать соответствующие проверки в нескольких муниципальных образованиях.

Белгородка пожаловалась на отсутствие оповещений во время учебных стрельб
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#Белгородская область#Алексей дыбов#Предупреждение#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Учебные стрельбы#Валуйский горокруг#Приграничье
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