Две недели в Валуйском округе Белгородской области будет громко

На днях жительница Валуек пожаловалась, что жителей не предупреждают об учебных стрельбах. Их проводили с 9:00, но люди узнали об этом только в 11:23. Валуйчане интересовались, почему глава округа вовремя не оповещает город. Губернатор Вячеслав Гладков тогда заявил, что вины Дыбова в этой ситуации нет.