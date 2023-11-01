Две недели в Валуйском округе Белгородской области будет громко

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В Валуйском горокруге Белгородской области по планам будет громко в течение двух недель. С 1 по 15 ноября в муниципалитете будут проходить учебные стрельбы в период с 9:00 до 14:00.
«C 1 по 15 ноября с 9:00 до 14:00 на территории Валуйского городского будут проходить учебные стрельбы. Прошу сохранять спокойствие», — написал глава горокруга Алексей Дыбов.
На днях жительница Валуек пожаловалась, что жителей не предупреждают об учебных стрельбах. Их проводили с 9:00, но люди узнали об этом только в 11:23. Валуйчане интересовались, почему глава округа вовремя не оповещает город. Губернатор Вячеслав Гладков тогда заявил, что вины Дыбова в этой ситуации нет.
Однако глава региона пообещал организовать соответствующие проверки в нескольких муниципальных образованиях.