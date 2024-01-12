Белгородка пожаловалась на отсутствие оповещений во время учебных стрельб

В ходе прямого эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась жительница Валуек. По словам женщины, в городе с утра проходили учебные стрельбы, но местные жители узнали об этом только к обеду.