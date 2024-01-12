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Учебные стрельбы

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Звуки стрельбы: почему в Белгородской области громко?
Сегодня в Ровеньском районе будет громко. Глава муниципалитета Татьяна Киричкова успокоила белгородцев и сообщила, что звуки связаны с учебными стрельбами. Закончиться они должны в 12:00.
12 января, 08:12
2023
В Белгородской области будут стрелять, но по плану
В Валуйском горокруге проводят учебные стрельбы. Они стартовали в 9:00, а завершатся к 17:00, сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов.
20 декабря 2023, 07:35
Власти предупредили жителей Белгородской области о плановых громких звуках
25 ноября 2023, 08:47
Глава района в Белгородской области: стрельба будет, но надо сохранять спокойствие
Запланированы они на территории Валуйского горокруга. Громко здесь будет с завтрашнего дня до конца декабря, сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов.
20 ноября 2023, 07:35
Две недели в Валуйском округе Белгородской области будет громко
1 ноября 2023, 07:00
Белгородка пожаловалась на отсутствие оповещений во время учебных стрельб
В ходе прямого эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась жительница Валуек. По словам женщины, в городе с утра проходили учебные стрельбы, но местные жители узнали об этом только к обеду.
30 октября 2023, 17:20
Две недели в Белгородской области будет громко из-за стрельбы
12 октября 2023, 08:03
Будет громко: в Белгородской области анонсировали учебные стрельбы на полигоне
Жителей горокруга просят сохранять спокойствие. О стрельбах сообщили на странице местной администрации.
18 января 2023, 13:31
2022
Вячеслав Гладков прокомментировал происшествие с ранением ребёнка рядом с полигоном
В прямом эфире губернатор заявил, что полигонов на территории Белгородской области нет.
23 ноября 2022, 20:03
Жители Старооскольского горокруга услышат стрельбу
Учебные стрельбы пройдут на полигоне Лапыгино с 14:00 до 18:00 10 ноября.
10 ноября 2022, 11:33
Старооскольцы услышат звуки стрельбы
26 октября 2022, 07:18

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