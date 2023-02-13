Будет громко: белгородцев предупредили об учебных стрельбах

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
На территории Старооскольского округа с сегодняшнего дня, 13 февраля, проводят учебные стрельбы. Из-за этого в муниципалитете может быть громко. В частности, в районе села Лапыгино, где и проходят учения. Продлятся мероприятия три дня — до 16 февраля.
Во время проведения одного из подобных военных учений у жителей близлежащих населённых пунктов тряслись окна в домах. Губернатор согласился с тем, что такие мероприятия «создают большой шум, который мешает людям, живущим рядом».
Сами же белгородцы просят другие учения — по спуску в подвалы в случае чрезвычайной ситуации. В Волоконовском районе уже была подобная практика.