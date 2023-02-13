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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Будет громко: белгородцев предупредили об учебных стрельбах

13 февраля 2023, 11:16
Фото: 1MI

Учебные стрельбы пройдут в Белгородской области

Продлятся учения три дня — до 16 февраля, сообщили в администрации Старооскольского округа.

На территории Старооскольского округа с сегодняшнего дня, 13 февраля, проводят учебные стрельбы. Из-за этого в муниципалитете может быть громко. В частности, в районе села Лапыгино, где и проходят учения. Продлятся мероприятия три дня — до 16 февраля.

Во время проведения одного из подобных военных учений у жителей близлежащих населённых пунктов тряслись окна в домах. Губернатор согласился с тем, что такие мероприятия «создают большой шум, который мешает людям, живущим рядом».

Сами же белгородцы просят другие учения — по спуску в подвалы в случае чрезвычайной ситуации. В Волоконовском районе уже была подобная практика.

В домах белгородцев трясутся окна во время военных учений
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#Ася Дугнист#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Лапыгино#Старооскольский горокруг#Военные учения#Стрельба#Учебная стрельба#Общество
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