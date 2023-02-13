Будет громко: белгородцев предупредили об учебных стрельбах

На территории Старооскольского округа с сегодняшнего дня, 13 февраля, проводят учебные стрельбы. Из-за этого в муниципалитете может быть громко. В частности, в районе села Лапыгино, где и проходят учения. Продлятся мероприятия три дня — до 16 февраля.