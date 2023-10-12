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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Две недели в Белгородской области будет громко из-за стрельбы

Две недели в Белгородской области будет громко из-за стрельбы

12 октября 2023, 08:03
Фото: 1MI
Громкие звуки будут связаны с учебными стрельбами. Начнутся они с четверга, 12 октября. Подробности сообщил глава Валуйского округа Алексей Дыбов.

С сегодняшнего дня, 12 октября, до 26 октября на территории Валуйского городского округа будет громко из-за проведения учебных стрельб. Учения будут проходить ежедневно с 09:00 до 14:00 на специальном полигоне.

Глава округа Алексей Дыбов попросил белгородцев сохранять спокойствие.

Напомним, что в начале октября белгородцев тоже напугали громкие звуки. 4 октября они были связаны с проверкой системы оповещения.

Плановая проверка в посёлке Октябрьский была и 22 сентября, но всё равно напугала некоторых жителей.

А 3 октября с 06:00 до 18:00 в регионе проводили учения по гражданской обороне.

В Белгородской области в ближайшие два часа будет громко
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#Белгородская область#Алексей дыбов#Белгород#Учебные стрельбы#Валуйский горокруг#Приграничье#Громкие звуки#Александра Склярова#Громко
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