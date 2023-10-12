Две недели в Белгородской области будет громко из-за стрельбы

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
С сегодняшнего дня, 12 октября, до 26 октября на территории Валуйского городского округа будет громко из-за проведения учебных стрельб. Учения будут проходить ежедневно с 09:00 до 14:00 на специальном полигоне.
Глава округа Алексей Дыбов попросил белгородцев сохранять спокойствие.
Напомним, что в начале октября белгородцев тоже напугали громкие звуки. 4 октября они были связаны с проверкой системы оповещения.
Плановая проверка в посёлке Октябрьский была и 22 сентября, но всё равно напугала некоторых жителей.
А 3 октября с 06:00 до 18:00 в регионе проводили учения по гражданской обороне.