Белгородка пожаловалась на отсутствие оповещений во время учебных стрельб

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
По словам жительницы Валуек, в муниципалитете с 09:00 проводили учебные стрельбы, но город узнал об этом только в 11:23: «Почему люди должны сидеть в подвалах в страхе, пить успокоительные? Почему Алексей Дыбов [глава округа] вовремя не оповещает город. Это уже не в первый раз. Проведите проверку, почему такое отношение к жителям города? Или нужно написать в прокуратуру Москвы?».
Глава региона отметил, что если есть необходимость обращаться в прокуратуру, нужно обращаться: «В прокуратуру Москвы писать не нужно. Если хотите — прокуратура области. Всё-таки Москва — отдельный субъект».
Также Вячеслав Гладков отметил, что в данной ситуации уже разобрались, вины главы округа здесь не было.
С житейской точки зрения вы правы. Представляю, сколько страха натерпелись все жители. Конечно, не понимаем — что, кто стреляет, в какую сторону. Начинаешь задумываться о худшем. Вины Дыбова здесь нет. Я об этом официально заявляю. О причине сказать не могу. Проговорил с руководством правоохранительных органов, проверку направляем в несколько муниципальных образований. На ближайшем заседании оперштаба примем все решения, чтобы таких вещей не допускать.
Вячеслав Гладков
Напомним, что учебные стрельбы начались в округе 12 октября. Об этом сообщал Алексей Дыбов. Глава округа попросил белгородцев сохранять спокойствие.
Отметим, что в начале октября местных жителей тоже напугали громкие звуки. Они были связаны с проверкой системы оповещения.