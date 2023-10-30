Белгородка пожаловалась на отсутствие оповещений во время учебных стрельб

По словам жительницы Валуек, в муниципалитете с 09:00 проводили учебные стрельбы, но город узнал об этом только в 11:23: «Почему люди должны сидеть в подвалах в страхе, пить успокоительные? Почему Алексей Дыбов [глава округа] вовремя не оповещает город. Это уже не в первый раз. Проведите проверку, почему такое отношение к жителям города? Или нужно написать в прокуратуру Москвы?».