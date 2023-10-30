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Белгородка пожаловалась на отсутствие оповещений во время учебных стрельб

Белгородка пожаловалась на отсутствие оповещений во время учебных стрельб

30 октября 2023, 17:20
Фото: Midjourney
В ходе прямого эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась жительница Валуек. По словам женщины, в городе с утра проходили учебные стрельбы, но местные жители узнали об этом только к обеду.

По словам жительницы Валуек, в муниципалитете с 09:00 проводили учебные стрельбы, но город узнал об этом только в 11:23: «Почему люди должны сидеть в подвалах в страхе, пить успокоительные? Почему Алексей Дыбов [глава округа] вовремя не оповещает город. Это уже не в первый раз. Проведите проверку, почему такое отношение к жителям города? Или нужно написать в прокуратуру Москвы?».

Глава региона отметил, что если есть необходимость обращаться в прокуратуру, нужно обращаться: «В прокуратуру Москвы писать не нужно. Если хотите — прокуратура области. Всё-таки Москва — отдельный субъект».

Также Вячеслав Гладков отметил, что в данной ситуации уже разобрались, вины главы округа здесь не было.

С житейской точки зрения вы правы. Представляю, сколько страха натерпелись все жители. Конечно, не понимаем — что, кто стреляет, в какую сторону. Начинаешь задумываться о худшем. Вины Дыбова здесь нет. Я об этом официально заявляю. О причине сказать не могу. Проговорил с руководством правоохранительных органов, проверку направляем в несколько муниципальных образований. На ближайшем заседании оперштаба примем все решения, чтобы таких вещей не допускать.

Вячеслав Гладков

Напомним, что учебные стрельбы начались в округе 12 октября. Об этом сообщал Алексей Дыбов. Глава округа попросил белгородцев сохранять спокойствие.

Отметим, что в начале октября местных жителей тоже напугали громкие звуки. Они были связаны с проверкой системы оповещения.

Две недели в Белгородской области будет громко из-за стрельбы
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#Белгородская область#Алексей дыбов#Оповещение#Белгород#Алина Харина#Учебные стрельбы#Валуйский горокруг#Приграничье
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