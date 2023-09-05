Белгородцев пугают ежедневные звуки стрельбы в Новооскольском округе

Напомним, в середине августа о звуках взрывов и стрельбы сообщали жители посёлков Красная Яруга и Прилесье Белгородской области. Официального комментария Минобороны по этому поводу не было, но есть вероятность, что эти звуки были связаны с прилётами артиллерийских или миномётных снарядов либо попытками сбить дроны противника.