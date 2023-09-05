Белгородцев пугают ежедневные звуки стрельбы в Новооскольском округе

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
«Помогите решить проблему! Ведется ежедневная стрельба на рыбхозе села Великомихайловка Новооскольского округа. Бой директора рыбхоза с пернатыми друзьями — чайки, бакланы, утки — ведётся круглосуточно, ежедневно. Кто дал ему право производить отстрел птицы?» — спросила местная жительница.
Вячеслав Гладков согласился с правомерностью вопроса и направил на место главу Новооскольского округа Андрея Гриднева и заместителя губернатора Юлию Щедрину. Они встретятся с руководством рыбхоза уже завтра, 6 сентября.
«Разберёмся, наведём порядок», — успокоил жителей Великомихайловки глава региона.
Напомним, в середине августа о звуках взрывов и стрельбы сообщали жители посёлков Красная Яруга и Прилесье Белгородской области. Официального комментария Минобороны по этому поводу не было, но есть вероятность, что эти звуки были связаны с прилётами артиллерийских или миномётных снарядов либо попытками сбить дроны противника.