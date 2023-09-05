Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:32

Published Сегодня, 19:32

Modified Сегодня, 19:37

Updated Сегодня, 19:37

Белгородцев пугают ежедневные звуки стрельбы в Новооскольском округе

Белгородцев пугают ежедневные звуки стрельбы в Новооскольском округе

5 сентября 2023, 19:32
Фото: 1MI
На круглосуточную стрельбу в районе рыбхоза пожаловались жители села Великомихайловка. По их словам, директор рыбхоза каждый день отстреливает птиц и пугает людей. Проблему 5 сентября озвучил губернатор Вячеслав Гладков.
«Помогите решить проблему! Ведется ежедневная стрельба на рыбхозе села Великомихайловка Новооскольского округа. Бой директора рыбхоза с пернатыми друзьями — чайки, бакланы, утки — ведётся круглосуточно, ежедневно. Кто дал ему право производить отстрел птицы?» — спросила местная жительница.

Вячеслав Гладков согласился с правомерностью вопроса и направил на место главу Новооскольского округа Андрея Гриднева и заместителя губернатора Юлию Щедрину. Они встретятся с руководством рыбхоза уже завтра, 6 сентября.

«Разберёмся, наведём порядок», — успокоил жителей Великомихайловки глава региона.

Напомним, в середине августа о звуках взрывов и стрельбы сообщали жители посёлков Красная Яруга и Прилесье Белгородской области. Официального комментария Минобороны по этому поводу не было, но есть вероятность, что эти звуки были связаны с прилётами артиллерийских или миномётных снарядов либо попытками сбить дроны противника.

Жители Белгородской области сообщили о звуках взрывов и стрельбы
Узнать подробнее
Читайте также:
На улицах Белгорода обнаружили краснокнижную птицуВ Белгородской области застраховали 2,4 млн свиней и 38 млн птиц
#Общество#Белгородская область#Птицы#Отстрел#Вячеслав Гладков#Юлия Щедрина#Новооскольский горокруг#Запрещённая охота#Милена Фишер
Подпишитесь
Пришёл в гости: как погиб белгородец в Козинке во время обстрела
Сегодня, 17:24
Центр Белгорода перекроют для движения автомобилей
Сегодня, 19:14
Падение с высоты и ДТП: причины травм белгородцев на производстве
Сегодня, 15:02
В администрации Старого Оскола стало больше Чесноковых
Сегодня, 13:35
В Козинке Белгородской области после двух обстрелов разрушены 11 домов
Сегодня, 17:11
Куташова будет исполнять обязанности главы Белгородского района вместо Перцева
Сегодня, 10:02