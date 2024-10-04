Госдума сократила обучение в Белгородской области, учителей увольняют. Что происходит

Контроль за исполнением постановления возложили на министра образования Андрея Милёхина, но есть подвох. Такого документа нет на официальном сайте правительства, нет и информации о сокращении сроков обучения. Оригинальное постановление под этим номером не касается образования. Эта «бумажка» — фейк.