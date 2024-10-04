bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 12:36

Published 4 октября, 12:36

Modified 4 октября, 12:38

Updated 4 октября, 12:38

Гладков подписал постановление о массовом сокращении учителей: новый фейк

Госдума сократила обучение в Белгородской области, учителей увольняют. Что происходит

4 октября 2024, 12:36
Фото: 1MI

Гладков подписал постановление о массовом сокращении учителей: новый фейк

Сюжет
Госдума
Сроки обучения в Белгородской области сократят, а учителей уволят? Разбираемся, что происходит.

В школу №20 Белгорода якобы «спустили сверху» постановление о сокращении сотрудников. Подписал его сам губернатор. В «документе» говорится, что для реализации проекта о сокращении сроков получения обучения в Белгородской области, зарегистрированного в Госдуме, необходимо сократить учителей. Такую информацию нам прислали в «предложку».

Перечни на сокращение должны создать администрации муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области, а также сами учебные заведения, включая автономные.

Контроль за исполнением постановления возложили на министра образования Андрея Милёхина, но есть подвох. Такого документа нет на официальном сайте правительства, нет и информации о сокращении сроков обучения. Оригинальное постановление под этим номером не касается образования. Эта «бумажка» — фейк.

Напомним, что недавно по Сети гулял другой фейк, о системах ПВО. Якобы губернатор Белгородской области просит жителей сообщить о установках ПВО, если они есть, из-за кибератак. Такие сообщения приходили с казахстанских номеров.

«Солдат ребёнка не обидит»: белгородский фейк гастролирует по приграничным регионам
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков попросил Путина перебросить бойцов из Запорожья на Белгородчину? Новый фейкВ Курской области ищут рабочих для рытья окопов — фейк или правда?
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Учителя#Госдума#Сокращение#Белгород#Фейк
Подпишитесь