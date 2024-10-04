Госдума сократила обучение в Белгородской области, учителей увольняют. Что происходит

Posted 4 октября, 12:36
Published 4 октября, 12:36
Modified 4 октября, 12:38
Updated 4 октября, 12:38
В школу №20 Белгорода якобы «спустили сверху» постановление о сокращении сотрудников. Подписал его сам губернатор. В «документе» говорится, что для реализации проекта о сокращении сроков получения обучения в Белгородской области, зарегистрированного в Госдуме, необходимо сократить учителей. Такую информацию нам прислали в «предложку».
Перечни на сокращение должны создать администрации муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области, а также сами учебные заведения, включая автономные.
Контроль за исполнением постановления возложили на министра образования Андрея Милёхина, но есть подвох. Такого документа нет на официальном сайте правительства, нет и информации о сокращении сроков обучения. Оригинальное постановление под этим номером не касается образования. Эта «бумажка» — фейк.
Напомним, что недавно по Сети гулял другой фейк, о системах ПВО. Якобы губернатор Белгородской области просит жителей сообщить о установках ПВО, если они есть, из-за кибератак. Такие сообщения приходили с казахстанских номеров.