Пыльная буря и изменения в «Агро-Белогорье». Как в Белгороде закончился сентябрь?

В пресс-службе «Агро-Белогорья» журналистам Бел.Ру заявили, что изменения в ЕГРЮЛ, связанные с увеличением доли «Русагро», опубликовали после решения арбитражного апелляционного суда. Однако Зотов, Ковалёва и «Агро-Белогорье» не согласны с этим решением и планируют его оспаривать в вышестоящей инстанции.