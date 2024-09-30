Пыльная буря и изменения в «Агро-Белогорье». Как в Белгороде закончился сентябрь?

Posted 30 сентября, 15:30
Published 30 сентября, 15:30
Modified 30 сентября, 15:30
Updated 30 сентября, 15:30
ВСУ атаковали беспилотниками посёлок Октябрьское Белгородского района. В результате погиб боец самообороны. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не удалось — он умер в приёмном отделении Октябрьской ЦРБ.
Как выяснила редакция Бел.Ру, погиб 33-летний Иван Жилин. Украинский БПЛА «Кузнечик» сбросил два взрывных устройства, из-за чего белгородец получил ранение головы. Издание «Фонарь» выяснило, что недавно у мужчины родился ребёнок.
Также при атаке пострадали четверо мирных жителей. Один мужчина с ожогами предплечья и голеней отказался от госпитализации, ещё одному тоже оказали медпомощь на месте. Двоих мирных жителей пришлось госпитализировать. Их состояние оценивалось как удовлетворительное.
Белгородцы прошлой ночью заметили в воздухе странную дымку, сопровождаемую пыльным запахом. Утром город покрыла желтоватая пыль. Сначала предполагалось, что дымка и необычный запах вызваны пыльной бурей, прошедшей по южным регионам России. В некоторых регионах видимость значительно ухудшилась из-за большого количества пыли.
Специалисты «Центра ФОБОС» подтвердили эту информацию, отметив, что сильный ветер достигал 21-28 м/с. Штормовой ветер продолжился и в понедельник, а песчаная буря может достичь Центральной России. Дошедшая до Белгородской и ближайших к ней областей концентрация частиц песка оказалась минимальной.
Ветер, по мнению специалистов, может стихнуть к среде, но климатолог Александр Иошпа считает, что буря задержится в атмосфере до начала осадков, которые ожидаются в Белгородской области только 6 октября.
Информацию о песчаной буре подтвердил и министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев. Он подчеркнул, что, несмотря на увеличение пыли в воздухе, причин для беспокойства нет.
Стало известно об изменениях в составе собственников «Агро-Белогорье». Частью активов компании завладела фирма «Русагро», получившая 47,5% доли в уставном капитале. Ранее этой долей владел Владимир Зотов, теперь же его доля сократилась до 47,5%. Третьим совладельцем осталась Лариса Ковалёва с 5% доли.
В пресс-службе «Агро-Белогорья» журналистам Бел.Ру заявили, что изменения в ЕГРЮЛ, связанные с увеличением доли «Русагро», опубликовали после решения арбитражного апелляционного суда. Однако Зотов, Ковалёва и «Агро-Белогорье» не согласны с этим решением и планируют его оспаривать в вышестоящей инстанции.
Комментарии от «Русагро» получить не удалось, так как они отказались предоставлять информацию.
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