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Posted 30 сентября, 13:00

Published 30 сентября, 13:00

Modified 30 сентября, 13:02

Updated 30 сентября, 13:02

Белгородцы высказали своё мнение о макетах памятников убитым при обстрелах

Второй или третий? Какой памятник погибших при обстрелах стоит установить в Белгороде

30 сентября 2024, 13:00
Фото: 1MI

Белгородцы высказали своё мнение о макетах памятников убитым при обстрелах

Сюжет
Памятник
Скульптор Андрей Коробцов подготовил три макета памятника убитым при обстрелах белгородцам. Бел.ру выяснило, что о них думают жители города.

Журналисты Бел.ру провели опрос на трёх платформах интернет-издания: в Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках. В голосовании приняло участие 1878 человек, при чём большинство из них высказали своё мнение в Telegram.

Первый макет памятникаПервый макет памятника
Второй макет памятникаВторой макет памятника
Третий макет памятникаТретий макет памятника
Первый макет памятника. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
  • 6,21% проголосовали за первый вариант;
  • 31,9% выбрали второй;
  • 39,89% белгородцев пришёлся по душе третий вариант;
  • Ещё 3,83% не смогли определиться с выбором и считают, что все варианты хороши;
  • 18,13% жителей города не устраивает ни один из предложенных.

Интересно, что в опросе в Telegram с небольшим отрывом в 1% лидирует второй вариант. Второе место занимает третий вариант, набравший 28% голосов. А 27% проголосовавших не понравился ни один макет.

Фото: Скриншот из Telegram-канала Бел.ру

Сейчас скульптор работает над созданием ещё двух проектов. Основная цель — воплотить в памятнике образ сердца на Белгородском Арбате, ставшего символом трагедии 30 декабря. Есть задумка включить в каркас или композицию части сбитых беспилотников.

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