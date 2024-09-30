Популярность Telegram в Белгороде выросла вдвое

Posted 30 сентября, 12:26
Published 30 сентября, 12:26
Modified 30 сентября, 12:28
Updated 30 сентября, 12:28
По данным на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов белгородцы тратят в VK (16%), в сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 3 процентных пункта. Telegram демонстрирует еще более динамичный рост: если летом 2022 года мессенджер занимал лишь 5,1% мобильного интернета, то теперь его доля достигает 11,1%. Это позволило Telegram обойти TikTok осенью 2023 года и занять вторую строчку по объему трафика.
В то же время на TikTok сейчас приходится 8% мобильного интернета, с августа 2022 года его доля сократилась на 4,3 процентных пункта. Еще 5,1% занимает «Кинопоиск» (рост на 1,2 п. п.), а 1,6% — занимает WhatsApp (рост на 0,4 п. п.). Популярность «Одноклассников» снижается — за год доля соцсети в структуре российского потребления упала до 3% (снижение на 0,5 п. п.). Также порядка трети объема мобильного интернета сегодня — это различный трафик в веб-браузерах пользователей.
«VK и Telegram в последние годы показывают динамичный рост. Увеличение пропускной способности позволило как равномерно распределить нагрузку на мобильную сеть, так и повысить качество пользовательского опыта: сервисы теперь работают стабильнее, сократилось время задержки при просмотре видео, а также улучшилось качество потокового контента», — отмечает директор департамента по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.
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