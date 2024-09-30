Популярность Telegram в Белгороде выросла вдвое

По данным на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов белгородцы тратят в VK (16%), в сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 3 процентных пункта. Telegram демонстрирует еще более динамичный рост: если летом 2022 года мессенджер занимал лишь 5,1% мобильного интернета, то теперь его доля достигает 11,1%. Это позволило Telegram обойти TikTok осенью 2023 года и занять вторую строчку по объему трафика.