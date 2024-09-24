Пока за жизни взрослых белгородцев борются врачи, детей хотят отправить в Москву

Раненных при обстреле детей хотят отправить из Белгорода в Москву на лечение

Сюжет Дети

Если позволит состояние, юных пациентов могут подготовить к перевозке уже сегодня. Пока же дети после операции остаются в реанимации. Там же находятся мужчина и женщина, тоже пострадавшие при вчерашнем обстреле Архангельского, сообщается в сводке оперштаба.