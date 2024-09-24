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Posted 24 сентября, 08:27

Published 24 сентября, 08:27

Modified 24 сентября, 08:29

Updated 24 сентября, 08:29

Четыре человека пострадали при обстреле Белгородской области, двое из них — дети

Пока за жизни взрослых белгородцев борются врачи, детей хотят отправить в Москву

24 сентября 2024, 08:27
Фото: 1MI
Четыре человека пострадали при обстреле Белгородской области, двое из них — дети

Раненных при обстреле детей хотят отправить из Белгорода в Москву на лечение

Сюжет
Дети
Если позволит состояние, юных пациентов могут подготовить к перевозке уже сегодня. Пока же дети после операции остаются в реанимации. Там же находятся мужчина и женщина, тоже пострадавшие при вчерашнем обстреле Архангельского, сообщается в сводке оперштаба.

Двое детей пострадали при обстреле Архангельского в Шебекинском горокруге 23 сентября. Сейчас они после перенесённых операций остаются в реанимации.

Сообщалось, что мальчик получил минно-взрывную травму и различные осколочные ранения. 11-летняя девочка попала в больницу с осколочными ранениями ног.

Если позволит состояние юных пациентов, то их уже сегодня могут отправить на дальнейшее лечение в Москву, сообщили в оперштабе. Их планируют отвезти в Российскую детскую клиническую больницу.

В тяжёлом состоянии остаются мужчина и женщина, тоже пострадавшие при обстреле Архангельского. Первый попал к врачам с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра, вторая — с травматической ампутацией обеих стоп. Взрослые пациенты находятся в реанимации, медики борются за их жизни.

Погибли в результате вчерашнего обстрела три человека — двое взрослых и 15-летняя девочка-подросток.

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