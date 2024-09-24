Пока за жизни взрослых белгородцев борются врачи, детей хотят отправить в Москву

Posted 24 сентября, 08:27
Published 24 сентября, 08:27
Modified 24 сентября, 08:29
Updated 24 сентября, 08:29
Двое детей пострадали при обстреле Архангельского в Шебекинском горокруге 23 сентября. Сейчас они после перенесённых операций остаются в реанимации.
Сообщалось, что мальчик получил минно-взрывную травму и различные осколочные ранения. 11-летняя девочка попала в больницу с осколочными ранениями ног.
Если позволит состояние юных пациентов, то их уже сегодня могут отправить на дальнейшее лечение в Москву, сообщили в оперштабе. Их планируют отвезти в Российскую детскую клиническую больницу.
В тяжёлом состоянии остаются мужчина и женщина, тоже пострадавшие при обстреле Архангельского. Первый попал к врачам с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра, вторая — с травматической ампутацией обеих стоп. Взрослые пациенты находятся в реанимации, медики борются за их жизни.
Погибли в результате вчерашнего обстрела три человека — двое взрослых и 15-летняя девочка-подросток.