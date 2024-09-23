В крайне тяжёлом состоянии находятся двое раненных при обстрелах ВСУ

Posted 23 сентября, 04:14
Published 23 сентября, 04:14
Modified 23 сентября, 04:17
Updated 23 сентября, 04:17
Врачи борются за жизни двоих раненных во время обстрелов белгородского приграничья 22 сентября. В случае стабилизации состояния пострадавших могут отправить на лечение в Москву.
В больницах лежат ещё 13 раненных в воскресенье. Нескольким из них сделали операции.
12 человек получили ранения при обстреле села Черемошное в Белгородском районе, в том числе глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и семь бойцов самообороны.