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Posted 23 сентября, 04:14

Published 23 сентября, 04:14

Modified 23 сентября, 04:17

Updated 23 сентября, 04:17

В крайне тяжёлом состоянии находятся двое раненных при обстрелах ВСУ

23 сентября 2024, 04:14

Двое раненных при обстреле белгородцев находятся в крайне тяжёлом состоянии

Сюжет
Обстрел
В случае необходимости их перевезут на лечение в московские больницы, сообщил Вячеслав Гладков.

Врачи борются за жизни двоих раненных во время обстрелов белгородского приграничья 22 сентября. В случае стабилизации состояния пострадавших могут отправить на лечение в Москву.

В больницах лежат ещё 13 раненных в воскресенье. Нескольким из них сделали операции.

12 человек получили ранения при обстреле села Черемошное в Белгородском районе, в том числе глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и семь бойцов самообороны.

Двое мирных жителей ранены после атак ВСУ на белгородское приграничье
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