Беспилотник взорвался на детской площадке в Белгородской области

Posted 23 сентября, 07:55
Published 23 сентября, 07:55
Modified 23 сентября, 09:24
Updated 23 сентября, 09:24
В Шебекино беспилотник взорвался на детской площадке. В результате повреждено игровое оборудование.
ВСУ атаковали город ещё двумя дронами. В первом случае под удар попало производственное здание — в нём пробита кровля.
Другой дрон-камикадзе атаковал припаркованный автомобиль. От взрывной волны осколками посекло стоявшую рядом машину. Также пострадали окна в двух квартирах.
Кроме того, под обстрел попало Черемошное в Белгородском районе. После прилёта боеприпаса сгорела машина, есть разрушения в частном доме и хозпостройке, посечён забор.
Напомним, что Черемошное попало под обстрел и накануне. Ранены 12 мирных жителей, в том числе бойцы самообороны и глава Яснозоренского сельского поселения.