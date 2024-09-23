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Posted 23 сентября, 07:55

Published 23 сентября, 07:55

Modified 23 сентября, 09:24

Updated 23 сентября, 09:24

Утро в Белгородской области началось с обстрела и атак беспилотника

Беспилотник взорвался на детской площадке в Белгородской области

23 сентября 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney
Утро в Белгородской области началось с обстрела и атак беспилотника
Сюжет
Обстрел
Атаке БПЛА подвергся город Шебекино, под обстрел попало Черемошное в Белгородском районе. Что известно о последствиях?

В Шебекино беспилотник взорвался на детской площадке. В результате повреждено игровое оборудование.

ВСУ атаковали город ещё двумя дронами. В первом случае под удар попало производственное здание — в нём пробита кровля.

Другой дрон-камикадзе атаковал припаркованный автомобиль. От взрывной волны осколками посекло стоявшую рядом машину. Также пострадали окна в двух квартирах.

Кроме того, под обстрел попало Черемошное в Белгородском районе. После прилёта боеприпаса сгорела машина, есть разрушения в частном доме и хозпостройке, посечён забор.

Напомним, что Черемошное попало под обстрел и накануне. Ранены 12 мирных жителей, в том числе бойцы самообороны и глава Яснозоренского сельского поселения.

В крайне тяжёлом состоянии находятся двое раненных при обстрелах ВСУ
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