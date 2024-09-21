Загорелась трава и битум. Есть разрушения: ВСУ обстреляли Шебекинский округ

Шебекинский округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ, но на данный момент нет информации о пострадавших. В результате обстрела в селе Новая Таволжанка уничтожена хозпостройка из-за попадания снаряда. Загорелась сухая растительность и битум. Ликвидацией очагов возгорания занимаются бойцы самообороны, сотрудники МЧС, местные власти и жители.