Загорелась трава и битум. Есть разрушения: ВСУ обстреляли Шебекинский округ

Posted 21 сентября, 12:43
Published 21 сентября, 12:43
Modified 21 сентября, 12:44
Updated 21 сентября, 12:44
Шебекинский округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ, но на данный момент нет информации о пострадавших. В результате обстрела в селе Новая Таволжанка уничтожена хозпостройка из-за попадания снаряда. Загорелась сухая растительность и битум. Ликвидацией очагов возгорания занимаются бойцы самообороны, сотрудники МЧС, местные власти и жители.
Повреждено остекление в жилом доме и разрушена кровля и фасад здания на территории коммерческого предприятия.
В селе Архангельское повреждены окна и кровля в частном доме из-за обстрела. Оперативные службы работают на месте происшествия, информация о последствиях уточняется.
Напомним, ранее стало известно, что два населённых пункта региона подверглись атакам со стороны ВСУ. Водитель трактора получил ранение после атаки дрона.