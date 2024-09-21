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Posted 21 сентября, 12:43

Published 21 сентября, 12:43

Modified 21 сентября, 12:44

Updated 21 сентября, 12:44

Шебекинский округ в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Загорелась трава и битум. Есть разрушения: ВСУ обстреляли Шебекинский округ

21 сентября 2024, 12:43
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Шебекинский округ в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Сюжет
МЧС
Среди мирных жителей никто не пострадал. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков в соцсетях.

Шебекинский округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ, но на данный момент нет информации о пострадавших. В результате обстрела в селе Новая Таволжанка уничтожена хозпостройка из-за попадания снаряда. Загорелась сухая растительность и битум. Ликвидацией очагов возгорания занимаются бойцы самообороны, сотрудники МЧС, местные власти и жители.

Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Повреждено остекление в жилом доме и разрушена кровля и фасад здания на территории коммерческого предприятия.

В селе Архангельское повреждены окна и кровля в частном доме из-за обстрела. Оперативные службы работают на месте происшествия, информация о последствиях уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что два населённых пункта региона подверглись атакам со стороны ВСУ. Водитель трактора получил ранение после атаки дрона.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пострадавшие#Белгород#Обстрел#Бойцы самообороны#Шебекинский округ
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