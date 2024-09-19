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Posted 19 сентября, 18:14

Published 19 сентября, 18:14

Modified 19 сентября, 18:17

Updated 19 сентября, 18:17

Почему не получится обеспечить все подстанции укрытиями?

Гладков отметил работу белгородских энергетиков по устранению последствий обстрелов

19 сентября 2024, 18:14
Фото: 1MI
Почему не получится обеспечить все подстанции укрытиями?
Сюжет
Укрытия
В Белгородской области насчитывается более 14 тысяч подстанций. Можно ли их полностью обеспечить укрытиями?

В прямом эфире 19 сентября прозвучал вопрос об укрытиях для трансформаторных подстанций.

«Когда ПАО „Россети“ начнут делать укрытия для подстанций? Неужели не легче просто блоками обложить?» — интересуется белгородка.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, всего на территории Белгородской области насчитывается более 14 тысяч трансформаторных подстанций. Тем временем в Белгородской области не осталось районов, которые не подвергались атакам ВСУ.

Однако работа по защите энергообъектов продолжается ещё с 2022 года. Где-то её выполнили в полном объёме. Местами же это невозможно сделать физически.

Но «Россети» работают с первых дней СВО не просто максимально профессионально — они задают темп всем. На сегодняшний день наши энергетики — красавцы.
Вячеслав Гладков

Глава региона подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается с учётом оперативной обстановки, но закрыть все 14 тысяч подстанций невозможно.

«Пока работаем в соответствии с регламентом», — заключил губернатор.

100%-ной гарантии нет: в Белгородской области пытаются защитить подстанции от атак
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Энергетики#Подстанции#Белгород#Вячеслав Гладков#Россети#Укрытия
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