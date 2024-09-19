Гладков отметил работу белгородских энергетиков по устранению последствий обстрелов

Posted 19 сентября, 18:14
Published 19 сентября, 18:14
Modified 19 сентября, 18:17
Updated 19 сентября, 18:17
В прямом эфире 19 сентября прозвучал вопрос об укрытиях для трансформаторных подстанций.
«Когда ПАО „Россети“ начнут делать укрытия для подстанций? Неужели не легче просто блоками обложить?» — интересуется белгородка.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, всего на территории Белгородской области насчитывается более 14 тысяч трансформаторных подстанций. Тем временем в Белгородской области не осталось районов, которые не подвергались атакам ВСУ.
Однако работа по защите энергообъектов продолжается ещё с 2022 года. Где-то её выполнили в полном объёме. Местами же это невозможно сделать физически.
Но «Россети» работают с первых дней СВО не просто максимально профессионально — они задают темп всем. На сегодняшний день наши энергетики — красавцы.
Вячеслав Гладков
Глава региона подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается с учётом оперативной обстановки, но закрыть все 14 тысяч подстанций невозможно.
«Пока работаем в соответствии с регламентом», — заключил губернатор.