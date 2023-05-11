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Белгородские энергетики и пожарные отработали тушение условного возгорания подстанции

11 мая 2023, 11:30
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» совместно с пожарным подразделением ГУ МЧС России по Белгородской области провел плановую противоаварийную тренировку, направленную на проверку готовности персонала к оперативным и слаженным действиям в пожароопасный период и в сложной режимной обстановке.

Энергетики и пожарные отработали межсистемное взаимодействие по предотвращению развития аварийных ситуаций и их эффективной ликвидации.

По сценарию тренировки в результате прохождения грозового фронта и попадания в оборудование разряда молнии был поврежден трансформатор на высоковольтной подстанции в Прохоровском районе. Пробой изоляции привел к короткому замыканию, выбросу и возгоранию трансформаторного масла. На объекте отключились выключатели 110 кВ, без электроснабжения остались потребители Прохоровского района области.

Сигнал об инциденте в автоматическом режиме поступил в оперативно-информационный комплекс Центра управления сетями. Диспетчер зафиксировал на объекте задымление, поле чего незамедлительно направил к месту ЧП оперативно-выездную бригаду энергетиков и подразделение пожарного формирования. Электромонтеры оперативно локализовали возгорание, а финальную точку в происшествии поставили пожарные.

После тушения энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам.

Напомним, пожароопасный сезон в регионе начинается с наступлением теплого времени года и заканчивается в октябре. Значительное повышение температуры воздуха повышает риск возникновения различного рода возгораний. Во время противопожарных и диспетчерских тренировок энергетики отрабатывают действия по тушению пожаров, ведению оперативных переговоров и другие организационные и технические мероприятия, способствующие быстрому устранению кризисных ситуаций.

«Контрольная тренировка по профилактике возгорания на подстанции является плановой. Главная цель таких мероприятий — отработать совместные действия по предупреждению развития аварийных ситуаций в электросетях, — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО „Россети Центр“ Антон Герасимов. — На тренировке условное возгорание было оперативно ликвидировано».

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