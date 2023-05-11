Белгородские энергетики и пожарные отработали тушение условного возгорания подстанции

Напомним, пожароопасный сезон в регионе начинается с наступлением теплого времени года и заканчивается в октябре. Значительное повышение температуры воздуха повышает риск возникновения различного рода возгораний. Во время противопожарных и диспетчерских тренировок энергетики отрабатывают действия по тушению пожаров, ведению оперативных переговоров и другие организационные и технические мероприятия, способствующие быстрому устранению кризисных ситуаций.