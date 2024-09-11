100%-ной гарантии нет: в Белгородской области пытаются защитить подстанции от атак

Подстанции белгородского приграничья попытаются защитить от украинских дронов

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В приграничье уже начали устанавливать противодроновые укрытия, но сделать это быстро и полностью защитить подстанции не выйдет, отметил Вячеслав Гладков. Что мешает специалистам и почему останется риск повреждений, губернатор объяснил в прямом эфире.