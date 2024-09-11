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Posted 11 сентября, 08:24

Published 11 сентября, 08:24

Modified 11 сентября, 08:24

Updated 11 сентября, 08:24

В Белгородской области устанавливают укрытия для подстанций

100%-ной гарантии нет: в Белгородской области пытаются защитить подстанции от атак

11 сентября 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области устанавливают укрытия для подстанций

Подстанции белгородского приграничья попытаются защитить от украинских дронов

Сюжет
Подстанция
В приграничье уже начали устанавливать противодроновые укрытия, но сделать это быстро и полностью защитить подстанции не выйдет, отметил Вячеслав Гладков. Что мешает специалистам и почему останется риск повреждений, губернатор объяснил в прямом эфире.

Жители белгородского приграничья поинтересовались у губернатора, возможно ли на электроподстанциях установить противодроновые укрытия. Мужчина считает, что те позволят обезопасить подстанции, благодаря чему жители реже будут оставаться без света из-за обстрелов ВСУ.

По словам Вячеслава Гладкова, такая работа идёт в регионе уже несколько дней, но выполнить всё быстро не выходит из-за ежедневных атак.

«Не всё так просто: противник наносит удары, и не каждое укрытие позволяет на сто процентов решить проблему, а точнее таких решений и вовсе нет. Проблемой мы занимаемся, много положительных моментов, но на сто процентов обезопасить (подстанции — прим. ред.) сегодня невозможно. Решение проблемы будем искать и дальше, потому что без электричества тяжело», — объяснил глава региона.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Подстанция#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Укрытие#Защита подстанций
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