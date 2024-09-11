100%-ной гарантии нет: в Белгородской области пытаются защитить подстанции от атак

Posted 11 сентября, 08:24
Published 11 сентября, 08:24
Modified 11 сентября, 08:24
Updated 11 сентября, 08:24
Жители белгородского приграничья поинтересовались у губернатора, возможно ли на электроподстанциях установить противодроновые укрытия. Мужчина считает, что те позволят обезопасить подстанции, благодаря чему жители реже будут оставаться без света из-за обстрелов ВСУ.
По словам Вячеслава Гладкова, такая работа идёт в регионе уже несколько дней, но выполнить всё быстро не выходит из-за ежедневных атак.
«Не всё так просто: противник наносит удары, и не каждое укрытие позволяет на сто процентов решить проблему, а точнее таких решений и вовсе нет. Проблемой мы занимаемся, много положительных моментов, но на сто процентов обезопасить (подстанции — прим. ред.) сегодня невозможно. Решение проблемы будем искать и дальше, потому что без электричества тяжело», — объяснил глава региона.