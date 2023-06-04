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Published Вчера, 18:37

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В Шебекинскую подстанцию пытались проникнуть мародёры

4 июня 2023, 18:37
Фото: 1MI
Сотрудники станции успели вывезти оборудование и транспорт, сообщил руководитель СМП региона Алексей Жиров.
Сюжет
СВО

Руководитель белгородской скорой помощи Алексей Жиров сообщил на своей странице в соцсетях, что мародёры пытались пробраться в Шебекинскую подстанцию через окно.

Однако сегодня, 4 июня, сотрудники Шебекинской подстанции успели вывезти оттуда медицинское оборудование, компьютерную оргтехнику и санитарный автотранспорт. Для этого администрация Грайворонского округа предоставила сотрудникам станции бронемашину.

Благодарю своих коллег, сотрудников станции СМП Белгородской области за помощь в эвакуации жителей Мурома, Шебекино, имущества учреждения. Спасибо вам за мужество, самоотверженность, отзывчивость, преданность профессии и профессионализм!
Алексей Жиров, руководитель СМП Белгородской области
Фото: https://vk.com/id476033063
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#Шебекинская подстанция#Александра Склярова#Скорая медицинская помощь#СВО#Шебекинский горокруг#Алексей Жиров
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