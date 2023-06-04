В Шебекинскую подстанцию пытались проникнуть мародёры

Posted Вчера, 18:37
Published Вчера, 18:37
Modified Вчера, 18:39
Updated Вчера, 18:39
Руководитель белгородской скорой помощи Алексей Жиров сообщил на своей странице в соцсетях, что мародёры пытались пробраться в Шебекинскую подстанцию через окно.
Однако сегодня, 4 июня, сотрудники Шебекинской подстанции успели вывезти оттуда медицинское оборудование, компьютерную оргтехнику и санитарный автотранспорт. Для этого администрация Грайворонского округа предоставила сотрудникам станции бронемашину.
Благодарю своих коллег, сотрудников станции СМП Белгородской области за помощь в эвакуации жителей Мурома, Шебекино, имущества учреждения. Спасибо вам за мужество, самоотверженность, отзывчивость, преданность профессии и профессионализм!
Алексей Жиров, руководитель СМП Белгородской области