Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Изображение материала

В результате обстрела Шебекино из строя вышли три подстанции

26 июня 2023, 08:57
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр ЖКХ Алексей Ботвиньев. На сегодняшний день нормальную схему работы восстановили.

По данным чиновника, в результате обстрела ВСУ в Шебекино были выведены из строя три основных подстанции, которые обеспечивают муниципалитет.

Энергетики провели огромную работу по восстановлению нормальной схемы. Остаются небольшие участки по низким линиям в самих населённых пунктах.
Алексей Ботвиньев

Ботвиньев добавил, что в целом по Белгородской области электроэнергетический комплекс на сегодня готов на 53%.

Напомним, на подготовку к отопительному сезону выделят 1,8 млрд рублей. На сегодняшний день освоили около 15%.

Бюджетники из Шебекино возвращаются в Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Бюджетники из Шебекино возвращаются в Белгородскую областьЗакрытые в день мятежа въезды в Шебекино и Новую Таволжанку снова открылиВ Шебекино после атаки с беспилотника загорелось промышленное предприятие
#Кристина Семенчук#Шебекино#Подстанция#Обстрелы#ВСУ#Город#Шебекинский горокруг#Алексей Ботвиньев
Подпишитесь
«Стая собак бросается на всех!» Гладков — о пляже за УСК Хоркиной в Белгороде
Сегодня, 10:09
SHOT: ВСУ атаковали завод по производству стекла для Apple в Шебекино
Сегодня, 08:28
В Белгородской области выбор формата обучения оставят за родителями
Сегодня, 08:25
Белгородской самообороне начнут платить деньги за защиту общественного порядка
Сегодня, 06:43
Названа самая высокооплачиваемая профессия в Белгороде
Сегодня, 07:06
Сельхозпредприятие и ЛЭП пострадали в результате ударов по Белгородской области
Сегодня, 09:22