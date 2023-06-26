В результате обстрела Шебекино из строя вышли три подстанции

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
По данным чиновника, в результате обстрела ВСУ в Шебекино были выведены из строя три основных подстанции, которые обеспечивают муниципалитет.
Энергетики провели огромную работу по восстановлению нормальной схемы. Остаются небольшие участки по низким линиям в самих населённых пунктах.
Алексей Ботвиньев
Ботвиньев добавил, что в целом по Белгородской области электроэнергетический комплекс на сегодня готов на 53%.
Напомним, на подготовку к отопительному сезону выделят 1,8 млрд рублей. На сегодняшний день освоили около 15%.