Беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
По информации источника, 3 марта украинский беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-дружба» в Белгородской области. Дрон был оснащён взрывным устройством.
В результате атаки в резервуаре образовалась дыра площадью 1 квадратный метр. При этом сам резервуар ёмкостью 3 тыс. тонн оказался пустым.
Baza уточняет, что персонал подстанции эвакуировали, пострадавших нет.
В настоящее время официальных комментариев от властей не поступало.
Напомним, в ночь на 28 февраля в Белгороде обнаружили обломки сразу трёх беспилотных летательных аппаратов. Известно, что БПЛА начинили взрывчаткой британского производства. В результате падения дронов никто не пострадал.