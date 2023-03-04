Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области

4 марта 2023, 08:33
Фото: 1MI
Об этом сообщает Telegram-канал Baza. ЧП произошло 3 марта.

По информации источника, 3 марта украинский беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-дружба» в Белгородской области. Дрон был оснащён взрывным устройством.

В результате атаки в резервуаре образовалась дыра площадью 1 квадратный метр. При этом сам резервуар ёмкостью 3 тыс. тонн оказался пустым.

Baza уточняет, что персонал подстанции эвакуировали, пострадавших нет.

В настоящее время официальных комментариев от властей не поступало.

Напомним, в ночь на 28 февраля в Белгороде обнаружили обломки сразу трёх беспилотных летательных аппаратов. Известно, что БПЛА начинили взрывчаткой британского производства. В результате падения дронов никто не пострадал.

Белгородская область нашла свои способы борьбы с атакой дронов ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
В Курской области ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство. Есть пострадавшиеГлава РЭО Денис Буцаев: Более 2400 нарушений на полигонах выявили за счет дроновМальчик, в руках которого взорвался дрон, вернулся в Белгородскую область
#Кристина Семенчук#Дрон#Атака#Нефтебаза#ВСУ#Происшествия#Белгородская область
Подпишитесь
Белгород атаковали дроны, а католический священник следил за Минобороны: итоги недели
Сегодня, 10:21
Предложений - море, спроса нет: почему в Белгороде не продаётся элитная недвижимость
Вчера, 13:49
Белгородцы в Индии: сходство с СССР, цена килограмма акулы и сигареты за 10 рублей
Вчера, 15:43
Военные скупают подержанные машины в Белгородской области
Вчера, 17:26
В Белгородской области в кукурузе зафиксирован повышенный уровень микотоксинов
Сегодня, 08:14
Несколько белгородцев заразились гепатитом А
Вчера, 19:48