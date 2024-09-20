Два частных дома попали под удары дронов в Белгородской области

Posted 20 сентября, 12:21
Published 20 сентября, 12:21
Modified 20 сентября, 12:23
Updated 20 сентября, 12:23
Под удар ВСУ попали Муром и Черемошное. Есть разрушения. Оба села атаковали дронами.
В шебекинском Муроме под удар попал частный дом. В нём выбило окна, посекло кровлю и забор.
В Черемошном Белгородского района после атаки FPV-дрона тоже пострадал частный дом — в нём повреждены кровля и окна.
По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.
Накануне после обстрела в Терезовке Шебекинского горокруга возник сильный пожар. Огнём уничтожены дома. Очевидцы сообщили, что в огне погибли собаки.