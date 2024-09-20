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Posted 20 сентября, 12:21

Published 20 сентября, 12:21

Modified 20 сентября, 12:23

Updated 20 сентября, 12:23

Два дома пострадали в Белгородской области после атак дронов

Два частных дома попали под удары дронов в Белгородской области

20 сентября 2024, 12:21
Фото: 1MI
Два дома пострадали в Белгородской области после атак дронов

ВСУ атаковали Черемошное и Муром в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
После атак на сёла есть разрушения. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Под удар ВСУ попали Муром и Черемошное. Есть разрушения. Оба села атаковали дронами.

В шебекинском Муроме под удар попал частный дом. В нём выбило окна, посекло кровлю и забор.

В Черемошном Белгородского района после атаки FPV-дрона тоже пострадал частный дом — в нём повреждены кровля и окна.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Накануне после обстрела в Терезовке Шебекинского горокруга возник сильный пожар. Огнём уничтожены дома. Очевидцы сообщили, что в огне погибли собаки.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Муром#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны#Черемошное
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