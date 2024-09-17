Posted 17 сентября, 14:47
Published 17 сентября, 14:47
Modified 17 сентября, 15:07
Updated 17 сентября, 15:07
Никакие дипломатические меры урегулирования не помогут решить украинский конфликт, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью ShanghaiEye. Сделать это можно будет только на поле боя, что играет не на пользу украинским властям.
«Если конфликт продолжится, то, скорее всего, русские заберут даже больше территории, чем они сейчас контролируют. В какой-то момент украинцы признают, что больше не выдерживают, и сядут за стол переговоров, где Россия выступит в роли победителя», — пояснил Миршаймер.
Его слова косвенно подтверждаются позицией заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он считает, что Киев хочет «выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия».
СВО, по мнению Медведева, должна приобрести открыто экстерриториальный характер, потому что это уже не просто операция по возвращению территорий. Он призвал дойти до Одессы, Харькова, Днепропетровска, Николаева, Киева «и дальше». Из этого следует, что РФ остановит операцию только тогда, «когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным».
В том числе поэтому исход текущих выборов президента США не окажет особенного влияния на ход противостояния, согласился с Миршаймером политолог Александр Дудчак в разговоре с «АиФ». Победитель определит только способ финансирования и поддержки Украины.
Запад в свою очередь не хочет идти на мировые соглашения с Россией на её условиях, поэтому желает истощить ВС РФ, чтобы выставить ультиматум, продолжает Дудчак.
«Переговоры могут быть только о безоговорочной капитуляции со стороны киевского режима. Других вариантов не видно. Договариваться с Киевом бессмысленно», — отвечает эксперт.
Мнения о том, когда именно закончится специальная военная операция на территории Украины, разнятся. Депутат Государственной Думы РФ Александр Хиштейн, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов и многие другие эксперты считают, что она может завершиться в 2024 году. Алаудинов укрепился в своём мнении после нападения ВСУ на Курскую область.
Но, например военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук и член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в этом усомнились. Политический специалист Руслан Андреев предполагает, что СВО продолжится, так как на данный момент у Украины есть достаточное количество западного оружия хотя бы для удерживания линии фронта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам ТАСС, что специальная операция закончится, когда будут выполнены её изначальные цели. Ранее Владимир Путин утверждал, что конфликт можно закончить за пару недель, но для этого Украина должна отказаться от поставки оружия из США.
В начале лета 2024 года Москва заявляла, что прекратит огонь, если Киев выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, а также откажется от вступления в НАТО. Принципиальными являлись нейтральный и безъядерный статус Киева.
Сейчас подавляющая часть российских политиков заявляет об отказе от мирных переговоров в связи с нападением на Курскую область.
Российский политик и основатель ЛДПР Владимир Жириновский, хоть и прославился своими почти пророческими высказываниями насчёт ситуации на Украине, не успел поделиться прогнозами, когда боевые действия на территории соседнего государства могут закончиться. Знаменитый политик умер в апреле 2022 года.
Тем не менее пользователи Сети продолжают искать его «пророчество» о том, когда же боевые действия закончатся. Возможно, такое доверие вызвано за счёт того, что Жириновский в своё время почти угадал дату начала СВО.
В понедельник, 16 сентября, Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии. Теперь в ней будут значится до 2 389 000 человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих.
Российская армия после изменений может стать второй по количеству солдат во всём мире, но поможет ли это завершить СВО быстрее? Точных ответов дать невозможно. Решение было принято в связи с необходимостью защищать границы от увеличивающегося количества угроз, рассказал Песков.
Его слова подтвердили Заварзин, председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов и военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.