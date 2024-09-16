Будет мобилизация? Что означает увеличение штатной численности армии РФ

Posted 16 сентября, 16:00
Published 16 сентября, 16:00
Modified 16 сентября, 16:00
Updated 16 сентября, 16:00
После подписания Путиным указа об увеличении штатной численности ВС РФ российская армия станет второй в мире по количеству солдат, пишет «Газета.ру».
Раньше в тройке лидеров по количеству военнослужащих в войсках были Китай (2 млн 35 тыс. человек), Индия (1 млн 445 тыс. человек), и США (1 млн 328 тыс. человек). Теперь российская армия с численностью до 2 209 130 человек сместит вниз индийскую и американскую.
В прошлый раз численность армии РФ увеличили в декабре 2023 года. Тогда наращивание боевого состава в Минобороны объяснили реакцией на «агрессивную деятельность блока НАТО».
Депутат Госдумы Виктор Заварзин в этот раз объяснил увеличение штатной численности армии необходимостью обеспечения охраны государства. Он заявил в разговоре с NEWS.ru, что «кругом творит супостат», поэтому страна должна рассчитывать только на себя.
«Это нормальное явление. Нужны крепкие вооружённые силы. Сейчас сформируются дополнительные силы и средства», — высказался член комитета по обороне.
В частности, требуется укрепить северо-западную границу, где есть возможность наступления НАТО, и границу с Украиной.
Согласился с Заварзиным и назвал мероприятие «плановым» и председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов. Он считает, что увеличение численности позволит армии эффективнее и оперативнее откликаться на угрозы со стороны бывших иностранных партнёров — например, Финляндии, пишет «Парламентская газета».
«Нам сейчас необходимо формировать новые соединения и воинские части для обеспечения безопасности северо-западного направления, поскольку Финляндия, с которой мы на нём граничим, вступила в блок НАТО. А чтобы вести этот процесс, как раз и требуется увеличение численности», — рассказал Картаполов.
Наращивание числа бойцов не говорит о скорой мобилизации. По словам Заварзина, в России достаточно военнослужащих по контракту. Это лишь часть глобального плана по развитию войск. Личный состав при этом будут увеличивать «по необходимости».
Сейчас правительство займётся вопросом выделения бюджетных средств для реализации распоряжения.
Высказался об увеличении численности и военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. В своём Telegram-канале он пояснил, что «в математическом выражении Вооружённые силы увеличены на 180 000 человек».
По его мнению, мобилизация произойдёт только в том случае, если НАТО объявит России войну официально, разорвав при этом всякие дипломатические отношения. Расширение «штатки» как раз и нужно для того, чтобы мобилизацию не объявлять.
«Формируются резервные бригады. Динамика поступления на контрактную службу такова, что позволяет создавать новую сетку. Надеюсь, в ней будут штатные места служб БПЛА в полках, где их пока нет», — написал Коц.
О том, стоит ли россиянам готовиться к новой волне мобилизации, журналисты Бел.Ру уже делали большой материал в конце августа 2024 года.
Пока власти заявляли о том, что проводить мобилизацию снова не планируют. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что таких «обсуждений не ведётся».
Большой резонанс на этом фоне вызвали слова главы президентского Совета по правам человека Валерия Фадеева о необходимости возвращения к всеобщему воинскому призыву. Правда, позже он уточнил, что говорил не о мобилизации.