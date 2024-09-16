Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,4 миллиона человек

Posted 16 сентября, 11:51
Published 16 сентября, 11:51
Modified 16 сентября, 11:53
Updated 16 сентября, 11:53
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооружённых сил РФ до 2 миллионов 389 тысяч человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих.
Добавим, что в прошлый раз, в декабре 2023 года, соответствующий указ увеличивал штатную численность ВС РФ до 2 миллионов 209 тысяч 130 человек, включая 1,32 миллиона военных. Тогда Министерство обороны планировало наращивать Вооружённые силы контрактниками, не привлекая срочников и не устраивая новую волну мобилизации.
Какими средствами штат ВС РФ будут наращивать в этом году, пока не известно.