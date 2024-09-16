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Posted 16 сентября, 11:51

Published 16 сентября, 11:51

Modified 16 сентября, 11:53

Updated 16 сентября, 11:53

Штатную численность ВС РФ увеличили

Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,4 миллиона человек

16 сентября 2024, 11:51
Фото: 1MI
Штатную численность ВС РФ увеличили
Сюжет
Указ президента
Сегодня, 16 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ. В предыдущий раз показатель увеличивали до 2,2 млн человек.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооружённых сил РФ до 2 миллионов 389 тысяч человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих.

Добавим, что в прошлый раз, в декабре 2023 года, соответствующий указ увеличивал штатную численность ВС РФ до 2 миллионов 209 тысяч 130 человек, включая 1,32 миллиона военных. Тогда Министерство обороны планировало наращивать Вооружённые силы контрактниками, не привлекая срочников и не устраивая новую волну мобилизации.

Какими средствами штат ВС РФ будут наращивать в этом году, пока не известно.

Указ об увеличении штатной численности ВС РФУказ об увеличении штатной численности ВС РФ
Фото: сайт «Официальное опубликование правовых актов». Указ об увеличении штатной численности ВС РФ
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#Александра Склярова#Общество#Владимир Путин#Численность#Указ#Указ президента#ВС РФ
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