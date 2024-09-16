Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,4 миллиона человек

Добавим, что в прошлый раз, в декабре 2023 года, соответствующий указ увеличивал штатную численность ВС РФ до 2 миллионов 209 тысяч 130 человек, включая 1,32 миллиона военных. Тогда Министерство обороны планировало наращивать Вооружённые силы контрактниками, не привлекая срочников и не устраивая новую волну мобилизации.