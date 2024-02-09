Конфликт может закончиться за неделю? Путин ответил на вопросы Карлсона об СВО

Posted 9 февраля, 07:59
Published 9 февраля, 07:59
Modified 9 февраля, 08:01
Updated 9 февраля, 08:01
Владимир Путин заявил американскому журналисту Такеру Карлсону, что специальную военную операцию можно было бы закончить за несколько недель. Для этого, утверждает президент, Украина должна отказаться от поставки оружия со стороны США.
Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — всё закончится в течение нескольких недель, и тогда можно договариваться о каких-то условиях.
Владимир Путин
Глава страны отметил, что, когда президент Украины Владимир Зеленский пришёл к власти, он собирался привести страну к миру, но «обманул своих избирателей».
Он считает себя главой государства. Он победил на выборах. Но потом, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные — от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с США их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией, — это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине.
Владимир Путин
Президент России уверен, что «Северный поток» взорвали США.
Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может.
Владимир Путин
Такой исход событий невозможен. Об этом президенту России на встрече в Кремле сказал Билл Клинтон.
Он сказал: «Знаешь, это интересно». Но вечером, когда мы встретились за ужином, он сказал: «Знаешь, я поговорил со своей командой, нет, сейчас это невозможно». Вы можете спросить его. Я думаю, он посмотрит наше интервью, и подтвердит это. Я бы не сказал ничего подобного, если бы этого не произошло. Ладно, сейчас это невозможно.
Владимир Путин
Путин считает, что войны с этими странами не будет. Однако если те нападут на Россию, выбора у страны не будет.
Потому что мы не заинтересованы в Польше, Латвии или где-либо ещё. Зачем нам это делать? У нас просто нет никакого интереса. Это просто распространение угроз. Об этом абсолютно не может быть и речи. Тут не нужно быть каким-либо аналитиком. Ввязываться в какую-то глобальную войну противоречит здравому смыслу, глобальная война поставит всё человечество на грань уничтожения.
Владимир Путин
Президент России назвал эту вероятность «старыми байками», однако, по его мнению, бояться нечего, ведь Китай является соседом России на протяжении многих веков и не ведёт агрессивную внешнеполитическую философию.
Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем Российской Федерации. Спросите у европейцев: они не боятся? Может быть, и боятся, не знаю, но на рынок Китая стараются попасть во что бы то ни стало, особенно когда они сейчас сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок.
Владимир Путин