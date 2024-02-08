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Евгений Алешников

Путин наградил дирижёра белгородской филармонии медалью

8 февраля 2024, 14:11
Фото: правительство Белгородской области
Евгений Алешников

Белгородского дирижёра наградили медалью «За труды в культуре и искусстве»

Заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников удостоен медали «За труды в культуре и искусстве». Он дирижирует Белгородским академическим русским оркестром. Подробности сообщили в региональном правительстве.

Заслуженного артиста РФ и главного дирижёра Белгородского академического русского оркестра Евгения Алешникова удостоили медали «За труды в культуре и искусстве». Такую медаль получают артисты за личные заслуги в повышении роли отечественной культуры и искусства в жизни общества, развитии творческих индустрий в России.

Что касается Алешникова, он одновременно является худруком филармонии и главным дирижёром упомянутого оркестра. Более 13 лет дирижёр возглавляет оркестр. Последний в 2021 году стал лауреатом XVIII Всероссийского фестиваля современной музыки для русского народного оркестра «Музыка России».

Алешников ранее уже был отмечен почётными грамотами и благодарностями губернатора. Помимо этого, его имя есть на Аллее трудовой славы региона.

Евгений АлешниковЕвгений Алешников
Евгений АлешниковЕвгений Алешников
Евгений Алешников
Фото: правительство Белгородской области
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