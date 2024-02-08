Путин наградил дирижёра белгородской филармонии медалью

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Заслуженного артиста РФ и главного дирижёра Белгородского академического русского оркестра Евгения Алешникова удостоили медали «За труды в культуре и искусстве». Такую медаль получают артисты за личные заслуги в повышении роли отечественной культуры и искусства в жизни общества, развитии творческих индустрий в России.
Что касается Алешникова, он одновременно является худруком филармонии и главным дирижёром упомянутого оркестра. Более 13 лет дирижёр возглавляет оркестр. Последний в 2021 году стал лауреатом XVIII Всероссийского фестиваля современной музыки для русского народного оркестра «Музыка России».
Алешников ранее уже был отмечен почётными грамотами и благодарностями губернатора. Помимо этого, его имя есть на Аллее трудовой славы региона.