Путин наградил дирижёра белгородской филармонии медалью

Что касается Алешникова, он одновременно является худруком филармонии и главным дирижёром упомянутого оркестра. Более 13 лет дирижёр возглавляет оркестр. Последний в 2021 году стал лауреатом XVIII Всероссийского фестиваля современной музыки для русского народного оркестра «Музыка России».