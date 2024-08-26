В Кремле оценили возможность переговоров между Россией и Украиной

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность для России, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Решение стало следствием нападения ВСУ и начала боевых действий на территории Курской области.
Представитель Кремля отметил, что до вторжения между странами не было никаких переговоров. Теперь же после акта агрессии Россия предпримет ряд ответных действий в отношении Украины.
Напомним, что ранее посол РФ в США заявил, что Киев не сможет выполнить свою главную цель вторжения в Курскую область.