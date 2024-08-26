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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

В Кремле оценили возможность переговоров между Россией и Украиной

26 августа 2024, 10:26
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Песков прокомментировал вероятность переговоров России и Украины

Высшие чины поголовно заявляют о невозможности мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной после начала военных действий на территории Курской области. Об этом же заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, сообщает РИА «Новости».
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СВО

Тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность для России, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Решение стало следствием нападения ВСУ и начала боевых действий на территории Курской области.

Представитель Кремля отметил, что до вторжения между странами не было никаких переговоров. Теперь же после акта агрессии Россия предпримет ряд ответных действий в отношении Украины.

Напомним, что ранее посол РФ в США заявил, что Киев не сможет выполнить свою главную цель вторжения в Курскую область.

Посол РФ в США заявил, что у Киева не получится создать «буферную зону»
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#Валерия Колесникова#Политика#Курская область#Украина#Россия#Переговоры#Пресс-секретарь#Дмитрий Песков#СВО
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