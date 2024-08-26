В Кремле оценили возможность переговоров между Россией и Украиной

Песков прокомментировал вероятность переговоров России и Украины

Высшие чины поголовно заявляют о невозможности мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной после начала военных действий на территории Курской области. Об этом же заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, сообщает РИА «Новости».