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Posted 17 сентября, 10:09

Published 17 сентября, 10:09

Modified 17 сентября, 10:57

Updated 17 сентября, 10:57

Дмитрий Песков высказался о новом указе президента

Зачем увеличили штатную численность армии ВС РФ? Ответили в Кремле

17 сентября 2024, 10:09
Фото: 1MI
Дмитрий Песков высказался о новом указе президента

Песков объяснил новый указ президента об армии

Сюжет
Граница
Вчера Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии. В Кремле объяснили, зачем и почему было принято такое решение, сообщает РИА «Новости». Пока власти и специалисты едины во мнении насчёт того, будет ли в связи с этим объявлена мобилизация.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увеличение численности российской армии. По его словам, наращивание связано с увеличением количества угроз и нестабильной обстановкой по периметру границы.

«[Увеличение численности] вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру границы, чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах, нестабильностью на восточных рубежах. Поэтому это требует принятия соответствующих мер», — подчеркнул представитель Кремля.

В понедельник, 16 июля, Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии до 2 миллионов 389 тысяч человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих. Таким образом российская армия стала второй по количеству солдат во всём мире.

Слова Пескова подтверждают также речи депутата Госдумы Виктора Заварзина, председателя думского Комитета по обороне Андрея Картаполова и военкора «Комсомольской правды» Александра Коца.

Говорит ли наращивание численности армии о новой волне мобилизации — разбирались в большом тематическом материале.

Будет мобилизация? Что означает увеличение штатной численности армии РФ
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#Валерия Колесникова#Владимир Путин#Граница#Россия#Кремль#Военнослужащие#Мобилизация#Российская армия#Дмитрий Песков#СВО
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