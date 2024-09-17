Зачем увеличили штатную численность армии ВС РФ? Ответили в Кремле

Песков объяснил новый указ президента об армии

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Вчера Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии. В Кремле объяснили, зачем и почему было принято такое решение, сообщает РИА «Новости». Пока власти и специалисты едины во мнении насчёт того, будет ли в связи с этим объявлена мобилизация.