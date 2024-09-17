Зачем увеличили штатную численность армии ВС РФ? Ответили в Кремле

Posted 17 сентября, 10:09
Published 17 сентября, 10:09
Modified 17 сентября, 10:57
Updated 17 сентября, 10:57
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увеличение численности российской армии. По его словам, наращивание связано с увеличением количества угроз и нестабильной обстановкой по периметру границы.
«[Увеличение численности] вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру границы, чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах, нестабильностью на восточных рубежах. Поэтому это требует принятия соответствующих мер», — подчеркнул представитель Кремля.
В понедельник, 16 июля, Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии до 2 миллионов 389 тысяч человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих. Таким образом российская армия стала второй по количеству солдат во всём мире.
Слова Пескова подтверждают также речи депутата Госдумы Виктора Заварзина, председателя думского Комитета по обороне Андрея Картаполова и военкора «Комсомольской правды» Александра Коца.
Говорит ли наращивание численности армии о новой волне мобилизации — разбирались в большом тематическом материале.