Школьного автобуса нет, пришлось везти губернатору: девочки пожаловались Гладкову

Ранее в Борисовском районе ввели очно-заочный формат обучения и заявили, что детям придётся добираться до школы самостоятельно. Причина — жёлтые школьные автобусы являются целью для ВСУ. Родители ответили, что не у всех есть возможность подвозить детей. Однако им ответили, что ничего не изменится и в таком случае, и предложили решение проблемы — написать заявление на дистант либо написать заявление на обучение ребёнка в другом регионе РФ.