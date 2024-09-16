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Posted 16 сентября, 14:54

Published 16 сентября, 14:54

Modified 16 сентября, 14:56

Updated 16 сентября, 14:56

Школьный автобус

Школьного автобуса нет, пришлось везти губернатору: девочки пожаловались Гладкову

16 сентября 2024, 14:54
Фото: 1MI
Школьный автобус

Для белгородского приграничья перераспределят автобусы для подвоза детей до школ

Сюжет
Дети
Вячеслав Гладков выразил недовольство тем, что школьные автобусы курсируют не по всему приграничью Белгородской области, после того как он подвёз двух учениц, ожидавших рейсового автобуса, т. к. школьный не ходит. Если не хватает автобусов, их перераспределить, заявил губернатор.

В конце августа, перед началом учебного года, родителям детей из приграничья задали вопрос о том, будут ли ходить школьные автобусы с РЭБ для подвоза детей в школы. На это им ответили, что такая мера уже принята и юные белгородцы смогут ездить безопасно.

На оперативном совещании 16 сентября Вячеслав Гладков рассказал, что сегодня он встретил двух учениц средней школы, которые стояли на остановке и ждали автобус. Как уточнил губернатор, улица, на которой они находились, часто подвергается обстрелам со стороны ВСУ. При последнем из них прилёт снаряда разрушил дом, стоявший на расстоянии в 300 метров от упомянутой остановки общественного транспорта.

Девочки, которых губернатор подвёз до школы, рассказали ему, что школьный автобус здесь не ходит, поэтому до образовательного учреждения они добираются на рейсовом.

«Школьный автобус не ходит. Я считаю, что это неправильно. Нужны школьные автобусы? Извините, у нас семь муниципальных образований, в которых автобусы новые просто стоят. Давайте перераспределим, если не хватает. Давайте увеличим. Вряд ли бы девочки стали мне врать», — высказался об этом случае Вячеслав Гладков.

Ранее в Борисовском районе ввели очно-заочный формат обучения и заявили, что детям придётся добираться до школы самостоятельно. Причина — жёлтые школьные автобусы являются целью для ВСУ. Родители ответили, что не у всех есть возможность подвозить детей. Однако им ответили, что ничего не изменится и в таком случае, и предложили решение проблемы — написать заявление на дистант либо написать заявление на обучение ребёнка в другом регионе РФ.

«Жёлтые автобусы — угроза»: школьники в белгородском приграничье остались без подвоза
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