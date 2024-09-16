Школьного автобуса нет, пришлось везти губернатору: девочки пожаловались Гладкову

Posted 16 сентября, 14:54
Published 16 сентября, 14:54
Modified 16 сентября, 14:56
Updated 16 сентября, 14:56
В конце августа, перед началом учебного года, родителям детей из приграничья задали вопрос о том, будут ли ходить школьные автобусы с РЭБ для подвоза детей в школы. На это им ответили, что такая мера уже принята и юные белгородцы смогут ездить безопасно.
На оперативном совещании 16 сентября Вячеслав Гладков рассказал, что сегодня он встретил двух учениц средней школы, которые стояли на остановке и ждали автобус. Как уточнил губернатор, улица, на которой они находились, часто подвергается обстрелам со стороны ВСУ. При последнем из них прилёт снаряда разрушил дом, стоявший на расстоянии в 300 метров от упомянутой остановки общественного транспорта.
Девочки, которых губернатор подвёз до школы, рассказали ему, что школьный автобус здесь не ходит, поэтому до образовательного учреждения они добираются на рейсовом.
«Школьный автобус не ходит. Я считаю, что это неправильно. Нужны школьные автобусы? Извините, у нас семь муниципальных образований, в которых автобусы новые просто стоят. Давайте перераспределим, если не хватает. Давайте увеличим. Вряд ли бы девочки стали мне врать», — высказался об этом случае Вячеслав Гладков.
Ранее в Борисовском районе ввели очно-заочный формат обучения и заявили, что детям придётся добираться до школы самостоятельно. Причина — жёлтые школьные автобусы являются целью для ВСУ. Родители ответили, что не у всех есть возможность подвозить детей. Однако им ответили, что ничего не изменится и в таком случае, и предложили решение проблемы — написать заявление на дистант либо написать заявление на обучение ребёнка в другом регионе РФ.