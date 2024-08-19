Для белгородских детей из приграничья запустят школьные автобусы, оснащённые РЭБ

В белгородском приграничье могут появиться школьные автобусы, оснащённые РЭБ

Родителям белгородских школьников из приграничья ответили, что вопрос необходимо обсудить с минобороны, Россгвардией и погранслужбой, чтобы не подвергать опасности юных жителей Белгородской области. Однако автобусы всё же будут. Из соображения безопасности это получится не везде.