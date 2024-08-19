Для белгородских детей из приграничья запустят школьные автобусы, оснащённые РЭБ

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Белгородцы интересуются, появятся ли школьные автобусы, которые будут перевозить детей из граничащих районов в школы с очным обучением, и оснастят ли средства передвижения РЭБ.
«Будут, но вопрос сложный с точки зрения того, возможно ли вообще движение школьных автобусов в некоторых местах. Сегодня есть достаточно много сёл, где движение большегрузного транспорта автобусов просто недопустимо», — ответил Вячеслав Гладков в своём видеообращении.
Поэтому, как объяснили далее, вынесут на обсуждение с обсуждаться с минобороны, пограничной службой и Росгвардией, чтобы не подвергать опасности жизни юных белгородцев.
На оперсовещании от 19 августа обсудили возможность отправки детей на обучение в другие регионы по четвертям. Это касается тех жителей области, которые находятся в приграничье, где обстрелы случаются наиболее часто. Проработать вопрос поручили министру образования Андрею Милёхину.