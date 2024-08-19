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Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Школьный автобус для детей из белгородского приграничья

Для белгородских детей из приграничья запустят школьные автобусы, оснащённые РЭБ

19 августа 2024, 18:10
Фото: 1MI
Школьный автобус для детей из белгородского приграничья

В белгородском приграничье могут появиться школьные автобусы, оснащённые РЭБ

Родителям белгородских школьников из приграничья ответили, что вопрос необходимо обсудить с минобороны, Россгвардией и погранслужбой, чтобы не подвергать опасности юных жителей Белгородской области. Однако автобусы всё же будут. Из соображения безопасности это получится не везде.
Сюжет
Дети

Белгородцы интересуются, появятся ли школьные автобусы, которые будут перевозить детей из граничащих районов в школы с очным обучением, и оснастят ли средства передвижения РЭБ.

«Будут, но вопрос сложный с точки зрения того, возможно ли вообще движение школьных автобусов в некоторых местах. Сегодня есть достаточно много сёл, где движение большегрузного транспорта автобусов просто недопустимо», — ответил Вячеслав Гладков в своём видеообращении.

Поэтому, как объяснили далее, вынесут на обсуждение с обсуждаться с минобороны, пограничной службой и Росгвардией, чтобы не подвергать опасности жизни юных белгородцев.

На оперсовещании от 19 августа обсудили возможность отправки детей на обучение в другие регионы по четвертям. Это касается тех жителей области, которые находятся в приграничье, где обстрелы случаются наиболее часто. Проработать вопрос поручили министру образования Андрею Милёхину.

Гладков предложил отправлять юных белгородцев на учёбу в другие регионы
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