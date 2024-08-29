«Жёлтые автобусы — угроза»: школьники в белгородском приграничье остались без подвоза

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Родители учащихся Стригуновской школы Борисовского района озадачены выбором формата обучения. Руководство учреждения объявило, что ребята будут обучаться очно-заочно, при этом подвоза школьников на автобусах не будет.
«Вопрос: как добираться детям из соседних сёл на учёбу и обратно?» — спрашивают взрослые в социальных сетях.
Глава администрации Борисовского района Владимир Переверзев заявил, что родителям придётся самим привозить и увозить детей, потому что жёлтые школьные автобусы — цель для атак украинских беспилотников. Если такой возможности нет, Переверзев предложил написать заявление либо на дистант, либо на обучение ребёнка в другом регионе России.
«В связи с оперативной обстановкой и решением оперативного штаба формат очно-дистанционного обучения возможен только в потоковой системе, без задействования верхних этажей школ. Жёлтые школьные автобусы являются прямой угрозой жизни и здоровью детей при атаках БПЛА. […] Ещё раз повторю, организованная перевозка детей — это самая большая угроза их жизни и здоровью», — объяснил глава района.
Взрослых такой ответ не устроил. Они справедливо заметили, что дети также будут подвергать свои жизни опасности, если будут добираться самостоятельно. Дроны ВСУ стабильно нападают на легковые автомобили в приграничье Белгородской области.
Белгородцы посчитали: если уж решили открыть школу, необходимо оборудовать автобусы системами РЭБ. Недавно как раз закупили новую партию. Её собираются установить на коммунальные машины и пассажирский транспорт в четырёх муниципалитетах, в том числе в Борисовском районе.
Этот вопрос, кстати говоря, уже поднимал губернатор. Он пообещал согласовать возможность установки РЭБов на школьные автобусы с Минобороны, пограничной службой и Росгвардией.