«Жёлтые автобусы — угроза»: школьники в белгородском приграничье остались без подвоза

Школьникам из белгородского приграничья предложили добираться на учёбу самим

В одной из школ Борисовского района, где учатся дети из разных сёл, сделали очно-заочный формат обучения, но ученикам предложили добираться самостоятельно. Родители интересуются, как им возить учащихся туда и обратно, если не будет организованного подвоза.