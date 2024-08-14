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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Автобусы больше не будут стоять во время ракетной опасности. Однако решение актуально не для Белгорода

Автобусы больше не будут стоять во время РО, а просто замедлят ход. Но не в Белгороде

14 августа 2024, 09:05
Фото: 1MI
Автобусы больше не будут стоять во время ракетной опасности. Однако решение актуально не для Белгорода

Автобусы в Курске больше не будут останавливаться во время тревоги

Власти Курска приняли решение отменить остановку общественного транспорта во время ракетных опасностей. При этом обстановка в регионе спокойнее не стала. Подробнее о решении рассказали журналисты «Курских известий».

В последнюю неделю в Курской области сигнал о ракетной опасности объявлялся около 15 раз в сутки. Отбой куряне могли ждать часами, и всё это время общественный транспорт стоял на остановке, задерживая жителей.

Чтобы жизнь курян не останавливалась вместе с тревогой, местные власти решили пересмотреть схему движения общественного транспорта. Теперь автобус будет продолжать курсировать во время ракетной опасности, однако со скоростью не более 30 км/час.

Напомним, что в Курске переняли опыт Белгорода по поведению водителей во время тревоги. Такие правила в Белгородской области начали действовать ещё в феврале, и с тех пор система модернизировалась. При этом повторно оплачивать проезд после тревоги жителям не нужно.

Стоит ли в Белгороде ввести такие же изменения?
В Курске переняли опыт Белгорода по поведению водителей во время ракетной опасности
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#Александра Склярова#Опросы#Общество#Транспорт#Курск#Черноземье#Белгород#Пассажирский автобус#Ракетная опасность
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