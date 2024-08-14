Автобусы больше не будут стоять во время РО, а просто замедлят ход. Но не в Белгороде

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В последнюю неделю в Курской области сигнал о ракетной опасности объявлялся около 15 раз в сутки. Отбой куряне могли ждать часами, и всё это время общественный транспорт стоял на остановке, задерживая жителей.
Чтобы жизнь курян не останавливалась вместе с тревогой, местные власти решили пересмотреть схему движения общественного транспорта. Теперь автобус будет продолжать курсировать во время ракетной опасности, однако со скоростью не более 30 км/час.
Напомним, что в Курске переняли опыт Белгорода по поведению водителей во время тревоги. Такие правила в Белгородской области начали действовать ещё в феврале, и с тех пор система модернизировалась. При этом повторно оплачивать проезд после тревоги жителям не нужно.