Автобусы больше не будут стоять во время РО, а просто замедлят ход. Но не в Белгороде

Напомним, что в Курске переняли опыт Белгорода по поведению водителей во время тревоги. Такие правила в Белгородской области начали действовать ещё в феврале, и с тех пор система модернизировалась. При этом повторно оплачивать проезд после тревоги жителям не нужно.