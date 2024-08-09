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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Брянске обсуждают кондуктора, который якобы выгнал ребёнка из автобуса

«Это не мои проблемы»: кондуктор выгнал из автобуса ребёнка из-за непрошедшей оплаты

9 августа 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney

В Брянске обсуждают кондуктора, который якобы выгнал ребёнка из автобуса

Новость о кондукторе, который выгнал ребёнка из автобуса, уже распространилась в местных медиа, однако её подтверждения нет. Что именно произошло, рассказали журналисты «Брянских новостей».
Сюжет
Автобус

В Брянске появилась новость о кондукторе, который якобы выгнал девочку из автобуса № 11 из-за того, что у той не прошла оплата по карте. По заявлению очевидцев, к такой ситуации кондуктор отнёсся без понимания и вытолкнул девочку из автобуса со словами: «Это не мои проблемы, выходи».

Несмотря на то, что никаких доказательств, говорящих о подлинности данной ситуации, нет, эта новость уже распространилась по многим местным медиа.

Отметим, что жители Белгородской области также неоднократно жаловались на водителей. Например, в сентябре у юной белгородки не прошла оплата по карте и та начала звонить своей маме, чтобы она пополнила ей счёт. Всё это время водитель не трогался с места и ждал оплату от ребёнка.

А 1 сентября прошлого года белгородский водитель и вовсе выгнал ребёнка из автобуса из-за непрошедшей оплаты.

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#Александра Склярова#Общество#Автобус#Брянск#Девочка#Оплата проезда#Ребёнок#Кондуктор
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