«Это не мои проблемы»: кондуктор выгнал из автобуса ребёнка из-за непрошедшей оплаты

Отметим, что жители Белгородской области также неоднократно жаловались на водителей. Например, в сентябре у юной белгородки не прошла оплата по карте и та начала звонить своей маме, чтобы она пополнила ей счёт. Всё это время водитель не трогался с места и ждал оплату от ребёнка.