«Это не мои проблемы»: кондуктор выгнал из автобуса ребёнка из-за непрошедшей оплаты

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В Брянске появилась новость о кондукторе, который якобы выгнал девочку из автобуса № 11 из-за того, что у той не прошла оплата по карте. По заявлению очевидцев, к такой ситуации кондуктор отнёсся без понимания и вытолкнул девочку из автобуса со словами: «Это не мои проблемы, выходи».
Несмотря на то, что никаких доказательств, говорящих о подлинности данной ситуации, нет, эта новость уже распространилась по многим местным медиа.
Отметим, что жители Белгородской области также неоднократно жаловались на водителей. Например, в сентябре у юной белгородки не прошла оплата по карте и та начала звонить своей маме, чтобы она пополнила ей счёт. Всё это время водитель не трогался с места и ждал оплату от ребёнка.
А 1 сентября прошлого года белгородский водитель и вовсе выгнал ребёнка из автобуса из-за непрошедшей оплаты.