Пока всех парней предлагают забрать в армию, под Белгородом заметили «колибри»

Posted 12 сентября, 15:30
Published 12 сентября, 15:30
Modified 12 сентября, 15:30
Updated 12 сентября, 15:30
Вчера, 11 сентября, на юридическом форуме в Белгороде выступил глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он заявил, что из-за неспокойной ситуации в мире в армию стоит призвать всех молодых людей и увеличить военные расходы.
Тех же парней, которые по заключению врачей не могут проходить службу, следует направить работать на кухню или писарем в штаб, считает Фадеев.
Глава СПЧ пояснил, что такое предложение никак не связано с мобилизацией и военными действиями на Украине.
На одном из оперативных совещаний губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести проверку в отношении руководителей Ракитянского, Ивнянского и Прохоровского районов, где наблюдались проблемы с вопросами безопасности.
Журналисты Бел.Ру направили запрос в региональное правительство, чтобы узнать результаты проверки. Оказалось, что контрольное управление губернатора посоветовало главам районов принять меры дисциплинарного характера в отношении тех должностных лиц, которые плохо исполнили свои обязанности.
Некоторые белгородцы заметили на своих клумбах необычных «птиц», напоминающих колибри. Замеченные жителями «птички» летают очень быстро, не задерживаясь над одним цветком дольше положенного.
Журналистка Бел.Ру побеседовала с кандидатом биологических наук из Института фармации, химии и биологии НИУ БелГУ Юрием Присным, который пояснил, что белгородцы заметили не колибри, а насекомое — бражника-языкана обыкновенного.
В Белгородской области встречаются ещё 17 представителей данного семейства. По словам эксперта, хотя размах крыльев бражника мёртвой головы больше, чем у обыкновенного, на семь сантиметров, они не являются крупными представителями своего рода.
В заповеднике «Белогорье» пояснили, что языкан обыкновенный обладает яркими оранжевыми задними крыльями и серыми с тёмным рисунком — передними. Его скорость может достигать 80 км/час, а за две недели он может пролететь около 3 тысяч километров. В секунду насчитывается около 70 взмахов крыльев.
Еду насекомые достают на лету с помощью длинного хоботка, который в спокойном состоянии может сворачиваться в спираль. Съедает такое насекомое примерно 0,5 миллилитра нектара в день.