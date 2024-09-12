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Posted 12 сентября, 15:30

Published 12 сентября, 15:30

Modified 12 сентября, 15:30

Updated 12 сентября, 15:30

Пока всех парней предлагают забрать в армию, под Белгородом заметили «колибри»

Пока всех парней предлагают забрать в армию, под Белгородом заметили «колибри»

12 сентября 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сюжет
Проверка
Сегодня, 12 сентября, белгородцы обсуждали предложение Фадеева отправить всех молодых людей в армию, результаты проверки в отношении глав трёх районов, а также появление нового насекомого, похожего на «колибри». Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Каждый белгородец должен отслужить в армии?

Вчера, 11 сентября, на юридическом форуме в Белгороде выступил глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он заявил, что из-за неспокойной ситуации в мире в армию стоит призвать всех молодых людей и увеличить военные расходы.

Тех же парней, которые по заключению врачей не могут проходить службу, следует направить работать на кухню или писарем в штаб, считает Фадеев.

Глава СПЧ пояснил, что такое предложение никак не связано с мобилизацией и военными действиями на Украине.

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Что показала проверка в отношении глав районов?

На одном из оперативных совещаний губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести проверку в отношении руководителей Ракитянского, Ивнянского и Прохоровского районов, где наблюдались проблемы с вопросами безопасности.

Журналисты Бел.Ру направили запрос в региональное правительство, чтобы узнать результаты проверки. Оказалось, что контрольное управление губернатора посоветовало главам районов принять меры дисциплинарного характера в отношении тех должностных лиц, которые плохо исполнили свои обязанности.

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Необычное насекомое-«колибри» заметили в регионе

Некоторые белгородцы заметили на своих клумбах необычных «птиц», напоминающих колибри. Замеченные жителями «птички» летают очень быстро, не задерживаясь над одним цветком дольше положенного.

Журналистка Бел.Ру побеседовала с кандидатом биологических наук из Института фармации, химии и биологии НИУ БелГУ Юрием Присным, который пояснил, что белгородцы заметили не колибри, а насекомое — бражника-языкана обыкновенного.

В Белгородской области встречаются ещё 17 представителей данного семейства. По словам эксперта, хотя размах крыльев бражника мёртвой головы больше, чем у обыкновенного, на семь сантиметров, они не являются крупными представителями своего рода.

В заповеднике «Белогорье» пояснили, что языкан обыкновенный обладает яркими оранжевыми задними крыльями и серыми с тёмным рисунком — передними. Его скорость может достигать 80 км/час, а за две недели он может пролететь около 3 тысяч километров. В секунду насчитывается около 70 взмахов крыльев.

Еду насекомые достают на лету с помощью длинного хоботка, который в спокойном состоянии может сворачиваться в спираль. Съедает такое насекомое примерно 0,5 миллилитра нектара в день.

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