Пока всех парней предлагают забрать в армию, под Белгородом заметили «колибри»

В заповеднике «Белогорье» пояснили, что языкан обыкновенный обладает яркими оранжевыми задними крыльями и серыми с тёмным рисунком — передними. Его скорость может достигать 80 км/час, а за две недели он может пролететь около 3 тысяч километров. В секунду насчитывается около 70 взмахов крыльев.