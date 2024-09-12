Даже прибыльный бизнес уходит с молотка: в Белгороде продают пункты выдачи заказов

Posted 12 сентября, 12:54
Published 12 сентября, 12:54
Modified 12 сентября, 12:56
Updated 12 сентября, 12:56
Журналисты Бел.Ру изучили объявления и узнали, за сколько можно купить готовый ПВЗ.
Бурный рост интернет-торговли в последние годы был бы невозможен без организации доставки заказов. Услуги курьеров дорогие и не всегда способны обработать весь товарный поток, а почтовые отправления доставляются медленно. Именно поэтому пункты выдачи заказов стали идеальным вариантом доставки, их открывают повсеместно как сами маркетплейсы, так и предприниматели. Несмотря на все достоинства, в Белгороде появилось немало объявлений о продаже действующих ПВЗ. Журналисты Бел.Ру изучили предложения на «Авито».
В черте Белгорода продают пункт выдачи заказов Wildberries за 2,7 млн рублей. Площадь ПВЗ — 75 «квадратов». В описании указано, что у владельца не хватает времени на пункт, поэтому он его продаёт. При продаже покупателю останется «всё необходимое» для работы.
Дешевле, за 600 тысяч рублей, продают пункт выдачи заказов Wildberries и Ozon на Харгоре.
За 350 тысяч рублей можно приобрести ПВЗ Wildberries на улице Толстого в Белгороде. В описании указано, что реальный покупатель может поторговаться.
На улице Некрасова продают ПВЗ Ozon. Стоимость — 800 тысяч рублей. Собственник оставит всё оборудование новому владельцу. Это стеллажи, техника, мебель и т. д.
Ещё один ПВЗ в Белгороде продают за 2,2 млн рублей. В описании указано, что пункт — премиальный. Работает два года и продаёт одежду и обувь для животных. В первый месяц работы собственник гарантирует поддержку.
За такую же цену в спальном районе Белгорода продают ПВЗ «Яндекс Маркет» и Sima-Land. В описании указано, что пункт работает два года. Окупаемость — 18-24 месяца. Заключен долгосрочный договоp аренды, а новый владелец получит сопровождение и поддержку по вопросам пункта.