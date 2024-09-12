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Posted 12 сентября, 12:54

Published 12 сентября, 12:54

Modified 12 сентября, 12:56

Updated 12 сентября, 12:56

В Белгороде массово продают пункты выдачи заказов

Даже прибыльный бизнес уходит с молотка: в Белгороде продают пункты выдачи заказов

12 сентября 2024, 12:54
Фото: 1MI

В Белгороде массово продают пункты выдачи заказов

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Новости Белгорода
Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) зарабатывают комиссионные с продаж, которые проходят через их площадки. Для открытия такого бизнеса необходимо найти подходящее помещение, провести ремонт, приобрести оборудование и т. д. Но есть и другой вариант — приобрести «готовый» бизнес.

Журналисты Бел.Ру изучили объявления и узнали, за сколько можно купить готовый ПВЗ.

Бурный рост интернет-торговли в последние годы был бы невозможен без организации доставки заказов. Услуги курьеров дорогие и не всегда способны обработать весь товарный поток, а почтовые отправления доставляются медленно. Именно поэтому пункты выдачи заказов стали идеальным вариантом доставки, их открывают повсеместно как сами маркетплейсы, так и предприниматели. Несмотря на все достоинства, в Белгороде появилось немало объявлений о продаже действующих ПВЗ. Журналисты Бел.Ру изучили предложения на «Авито».

В черте Белгорода продают пункт выдачи заказов Wildberries за 2,7 млн рублей. Площадь ПВЗ — 75 «квадратов». В описании указано, что у владельца не хватает времени на пункт, поэтому он его продаёт. При продаже покупателю останется «всё необходимое» для работы.

Фото: "Авито".

Дешевле, за 600 тысяч рублей, продают пункт выдачи заказов Wildberries и Ozon на Харгоре.

Фото: "Авито".

За 350 тысяч рублей можно приобрести ПВЗ Wildberries на улице Толстого в Белгороде. В описании указано, что реальный покупатель может поторговаться.

Фото: "Авито".

На улице Некрасова продают ПВЗ Ozon. Стоимость — 800 тысяч рублей. Собственник оставит всё оборудование новому владельцу. Это стеллажи, техника, мебель и т. д.

Фото: "Авито".

Ещё один ПВЗ в Белгороде продают за 2,2 млн рублей. В описании указано, что пункт — премиальный. Работает два года и продаёт одежду и обувь для животных. В первый месяц работы собственник гарантирует поддержку.

Фото: "Авито".

За такую же цену в спальном районе Белгорода продают ПВЗ «Яндекс Маркет» и Sima-Land. В описании указано, что пункт работает два года. Окупаемость — 18-24 месяца. Заключен долгосрочный договоp аренды, а новый владелец получит сопровождение и поддержку по вопросам пункта.

Фото: "Авито".
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#Кристина Семенчук#Продажа#Новости Белгорода#Белгород#Авито#ПВЗ
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