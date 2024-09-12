Даже прибыльный бизнес уходит с молотка: в Белгороде продают пункты выдачи заказов

Бурный рост интернет-торговли в последние годы был бы невозможен без организации доставки заказов. Услуги курьеров дорогие и не всегда способны обработать весь товарный поток, а почтовые отправления доставляются медленно. Именно поэтому пункты выдачи заказов стали идеальным вариантом доставки, их открывают повсеместно как сами маркетплейсы, так и предприниматели. Несмотря на все достоинства, в Белгороде появилось немало объявлений о продаже действующих ПВЗ. Журналисты Бел.Ру изучили предложения на «Авито».