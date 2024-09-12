Колибри появилась в Белгороде? Что за создание встречают жители на цветниках?

Белгородцы стали замечать «колибри» на клумбах области. Эти птицы обитают в Южной, Северной и Центральной Америке, а на Евразийском континенте не встречаются. Кадры с «птичками» присылают наши читатели, их публикуют другие белгородские медиа и СМИ. Особей можно найти на городских клумбах. Они парят над бутонами цветов и «ныряют» в них длинными хоботками. Эти «колибри» очень быстрые, над одним цветком долго не задерживаются. Потерять из вида их очень легко.