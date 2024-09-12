Колибри появилась в Белгороде? Что за создание встречают жители на цветниках?

Posted 12 сентября, 06:29
Published 12 сентября, 06:29
Modified 12 сентября, 06:31
Updated 12 сентября, 06:31
Белгородцы стали замечать «колибри» на клумбах области. Эти птицы обитают в Южной, Северной и Центральной Америке, а на Евразийском континенте не встречаются. Кадры с «птичками» присылают наши читатели, их публикуют другие белгородские медиа и СМИ. Особей можно найти на городских клумбах. Они парят над бутонами цветов и «ныряют» в них длинными хоботками. Эти «колибри» очень быстрые, над одним цветком долго не задерживаются. Потерять из вида их очень легко.
Вот такие кадры с этим созданием удалось сделать журналистке Бел.ру в центральном парке Белгорода. Поймать их в кадр тяжело. Особи очень быстро меняют цветы, на которых лакомятся нектаром. Крыльями машут так часто, что даже человеческий глаз не успевает разглядеть рисунок на крыльях, не говоря уже о фотоаппарате.
Этих необычных насекомых называют бражником-колибри, но так ли это? Журналистка Бел.Ру пообщалась с кандидатом биологических наук из Института фармации, химии и биологии НИУ БелГУ Юрием Присным. Оказалось, что это название «народное».
Как рассказал эксперт, эта «колибри» не имеет ничего общего с птицами. Насекомое, которое заметили белгородцы, — это бражник-языкан обыкновенный. В Белгородской области он обычный представитель семейства Бражники.
Кроме него в регионе встречаются ещё 17 видов из этого семейства. Часть из них — «периодически залетающие». Один из таких — бражник мёртвая голова. Как говорит эксперт, это более необычный представитель семейства.
«А размах крыльев языкана всего 5 см… А у мёртвой головы — до 12 см… Так что это не такие уж и гигантские создания», — поделился Присный.
Заповедник «Белогорье» публиковал обзорную статью про это создание. Языкан обыкновенный обладает яркими оранжевыми задними крыльями, передние — серые с почти незаметным тёмным рисунком.
Туловище этой бабочки довольно большое. Это из-за хорошо развитых грудных мышц. Благодаря такому строению бражник может развивать скорость до 80 км/час, а за две недели он может пролететь 3 тыс. км. В секунду бабочка совершает до 70 взмахов.
Несмотря на вес около 0,3 г, в день языкан должен употребить 0,5 мл питательного нектара. Бражник за одну минуту может облететь до 30 бутонов цветов в поисках пропитания.
Питается языкан на лету благодаря длинному хоботу, который в спокойном состоянии сворачивается в спираль. Хоботок равен длине тела насекомого, но иногда встречаются особи с хоботком длиннее собственного тела.
Бражник-языкан обыкновенный — это очередное подтверждение разнообразия представителей природы в Белгородской области. Напомним, что совсем недавно редакция Бел.Ру разговаривала с биологом Юрием Присным о краснокнижных гигантских осах — сколии. Пять из шести видов сколий в Белгородской области входят в Красную книгу региона.
Их личинки развиваются, поедая личинки других насекомых. Мать-оса парализует их своим ядом. В основном — личинки жука-носорога. У других представителей этого вида другие лакомства: степная сколия поедает бронзовок, сколия четырёхточечная — кузек.
Отметим, что Бел.Ру также публиковало материал про хищников Белгородской области. Популяции енотовидных собак, барсуков, куниц и хорьков увеличились, а лисиц, выдр и волков, наоборот, — уменьшились.
Волки себя в Белгородской области чувствуют, наверное, хуже всех. Два года назад их насчитали всего пять, в 2023 году — 18, а в апреле 2024 года опять количество снизилось до 10 особей.
Сейчас в регионе животные могут покидать лес из-за громких звуков, которых они тоже пугаются, но из-за оперативной обстановки установлен запрет на охоту, а это благополучно сказывается на росте популяций.