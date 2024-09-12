Глава СПЧ Фадеев заявил о всеобщем призыве на форуме в Белгороде. Речь о мобилизации?

«Это никак не связано с разговорами о мобилизации в ближайшее время и текущими боевыми действиями на Украине. Скорее, речь идёт о воспитании поколения мужчин, которые знают, что такое защищать Родину. Понимаете, когда я смотрю на хипстеров и метросексуалов московских, в 35 лет с бородой и в шортиках на самокатике, меня немного смущает это, это мужчины или кто? Служба в армии способствует тому, что мужчина по крайней мере выглядит как мужчина», — заявил Фадеев изданию.