Глава СПЧ Фадеев заявил о всеобщем призыве на форуме в Белгороде. Речь о мобилизации?

Posted 12 сентября, 06:37
Published 12 сентября, 06:37
Modified 12 сентября, 06:39
Updated 12 сентября, 06:39
11 сентября на юридическом форуме в Белгороде выступил глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он заявил, что мир находится «в состоянии долгой войны» и что можно было бы призывать в армию всех молодых людей и увеличить военные расходы.
По словам Фадеева, сейчас через армию проходит только треть или четверть молодых людей, остальные получают разного рода отсрочки. Тех, кто не способен служить по состоянию здоровья, глава СПЧ предложил отправить на кухню или писарем в штаб. Однако службу должны пройти все, считает Фадеев.
«Я не призываю сейчас устроить мобилизацию и отправить молодых людей на фронт. Прошу быть правильно понятым, не об этом идёт речь», — добавил Фадеев.
Также глава СПЧ добавил, что оценил опыт Белгородской области.
Разговаривал с губернатором: он говорит, что здесь, в Белгородской области, с молодёжью, со школьниками идёт интенсивная работа, специальные лагеря, то что раньше называлось «Зарницей». Школьники проходят через эту подготовку к службе. Это очень правильно.
Валерий Фадеев
Слова главы СПЧ вызвали бурное обсуждение. Журналисты «Коммерсант FM» связались с Валерием Фадеевым, чтобы уточнить, что именно он имел в виду.
«Это никак не связано с разговорами о мобилизации в ближайшее время и текущими боевыми действиями на Украине. Скорее, речь идёт о воспитании поколения мужчин, которые знают, что такое защищать Родину. Понимаете, когда я смотрю на хипстеров и метросексуалов московских, в 35 лет с бородой и в шортиках на самокатике, меня немного смущает это, это мужчины или кто? Служба в армии способствует тому, что мужчина по крайней мере выглядит как мужчина», — заявил Фадеев изданию.